Bancos no Pará fecham durante o Carnaval de 2025, mas serviços online continuam funcionando

Os bancos do Pará não terão expediente durante o Carnaval de 2025, nos dias 3 e 4 de março. De acordo com Cristiano Moreno, diretor jurídico do Sindicato dos Bancários do Pará, a decisão segue a orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que determina o fechamento das agências em todo o país nesse período.

Embora as agências estejam fechadas, os clientes poderão realizar suas transações bancárias de forma normal por meio dos canais online. Pagamentos via PIX e quitação de boletos seguirão sem interrupções, garantindo que as necessidades financeiras dos usuários sejam atendidas sem complicações.

VEJA MAIS

Na quarta-feira de Cinzas, dia 5 de março, o funcionamento das agências será retomado, com horários que podem variar conforme as políticas de cada banco e a localização das agências. Por isso, é recomendável que os clientes verifiquem antecipadamente os horários específicos de atendimento nas suas respectivas instituições.

Dessa forma, enquanto os foliões aproveitam o feriado, os serviços bancários seguirão com a conveniência das plataformas digitais, mantendo as operações essenciais em funcionamento.