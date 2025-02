Como ficam pagamentos do salário e INSS no Carnaval? Saiba quando será o 5º dia útil

O Carnaval de 2025, marcado para os dias 1º a 4 de março, promete movimentar o calendário financeiro de milhões de brasileiros. Com os festejos caindo no início do mês, tanto trabalhadores do setor privado quanto beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos às mudanças nas datas de pagamento. Entenda como os pontos facultativos afetam seu bolso e quais são os prazos legais.

Empresas podem pagar salários até 12 de março?

No setor privado, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que os salários sejam pagos até o 5º dia útil do mês. Em março, porém, o Carnaval gera dúvidas. Trabalhadores temem receber apenas no dia 12, pois muitas empresas costumam parar até a Quarta-Feira de Cinzas (5 de março).

O advogado trabalhista Solon Tepedino explica que o Carnaval não é feriado nacional. Apenas a Terça-Feira Gorda (4 de março) é considerada feriado municipal em algumas cidades.

Como fica o cálculo dos dias úteis?

Para a maioria das cidades : O 5º dia útil cai em 6 de março (quinta-feira).

: O 5º dia útil cai em (quinta-feira). Locais com feriado em 4/03: O prazo final é 7 de março (sexta-feira).

Tepedino reforça: “Sábado é considerado dia útil para pagamentos, mesmo sem trabalho. Caso o 5º dia útil caia em feriado, o depósito deve ser antecipado”.

Pagamento do INSS em março: Calendário dividido e prazos alongados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá seu calendário de pagamentos afetado diretamente pelo Carnaval. Confira as datas oficiais:

Beneficiários de até um salário mínimo : Pagamentos começam em 24 de fevereiro , seguindo o dígito final do NIS. Pausa entre 1º de março (sábado) e retomada em 6 de março (quinta-feira) . Últimos depósitos ocorrem até 12 de março .

Beneficiários acima de um salário mínimo : Pagamentos ocorrem exclusivamente entre 6 e 12 de março , período mais extenso do ano.



Segundo especialistas, o alongamento do calendário é incomum e exige planejamento, principalmente para quem depende do benefício no começo do mês.

INSS fechado durante o carnaval

As agências do INSS terão recesso nos dias:

3 e 4 de março : Fechadas.

: Fechadas. 5 de março (Quarta-Feira de Cinzas): Atendimento apenas à tarde, mediante agendamento.

Alternativas de atendimento:

Canais online (site e aplicativo Meu INSS).

Telefone 135 (funcionamento normal).

A retomada integral ocorre em 6 de março.