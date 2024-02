Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Entenda como funcionam as folgas durante o período festivo

Carnaval é feriado? Ao redor de todo o país, o período carnavalesco é um dos mais adorados pelos brasileiros, seja para os que querem curtir a folia ou para os que optam pelo descanso e tempo útil com familiares e amigos. Durante a data, uma das principais dúvidas é se o período será feriado ou ponto facultativo.

Pensando nisso, separamos as principais informações que você precisa saber sobre as regras para feriado e ponto facultativo neste período. Confira abaixo!

Carnaval é feriado ou ponto facultativo?

A segunda-feira (12) e a terça-feira (13) de carnaval, assim como a quarta-feira de cinzas (14), não são consideradas feriados por Lei Federal. Geralmente, tanto o setor público quanto o privado, costumam parar suas atividades na segunda-feira e retornar somente na quarta-feira de cinzas, após às 12h.

Caso o carnaval seja ponto facultativo na sua região, a folga depende da empresa.

O que é o ponto facultativo?



O ponto facultativo é decidido de acordo com cada empresa, ou seja, o expediente durante o carnaval pode ou não acontecer dependendo da decisão do empregador.

A data ainda é definida através de uma portaria publicada anualmente pelo Governo Federal e geralmente são datas comemorativas ou importantes que não fazem parte do calendário de feriados.

O que diz a legislação trabalhista (CLT)?



Como a decisão de ponto facultativo depende somente do empregador de determinada empresa, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não diz nada sobre pontos facultativos.

Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado?



O ponto facultativo é opcional para as empresas, já os feriados não. Por regra, os estabelecimentos devem parar suas atividades em dia de feriado, pois esses são instaurados de acordo com um decreto de lei conforme as categorias de feriado nacional, estadual e municipal.

Tem remuneração em dobro no dia do ponto facultativo?



Como citado acima, o ponto facultativo é como uma “folga” optada pela empresa. Dessa forma, se a empresa decidir que o experiente acontecerá normalmente, o funcionário receberá suas horas conforme o estabelecido.

Feriado municipal é ponto facultativo?



Feriado municipal não é considerado ponto facultativo, ainda que algumas datas sejam decretadas como feriados municipais em algumas regiões e ponto facultativo em outras, como é o caso do Carnaval e Corpus Christi.

Quais são os feriados nacionais de 2024?

1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira)

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira)

21 de abril: Tiradentes (domingo)

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira)

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado)

2 de novembro: Finados (sábado)

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira)

Quais são os pontos facultativos de 2024?

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira)

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira)

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira)

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira)

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira)

