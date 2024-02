Carnaval 2024: campanha "Não é Não" contra a importunação sexual na folia realiza ações no Pará

A campanha "Não é Não", de enfrentamento à importunação sexual durante o Carnaval, é uma resposta direta aos crescentes casos de importunação sexual que historicamente marcam o período da festividade, responsável por atrair milhares de pessoas nas ruas para celebrar a cultura popular brasileira. A iniciativa está sendo promovida pela Polícia Civil, desde o dia 9 até 14 de fevereiro, em diversos municípios paraenses, incluindo Marudá, Marapanim, Vigia, Curuçá, Castanhal, Abaetetuba, Mosqueiro, entre outros.

O projeto objetiva não somente a prevenção e o enfrentamento a esses crimes, mas também a conscientização pública sobre a importância do respeito mútuo e dos limites pessoais. As ações são realizadas pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), Diretoria de Polícia do Interior e Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) Castanhal e Icoaraci.

Durante o período da folia, a Polícia Civil intensificará a presença policial e a vigilância em áreas de grande aglomeração, oferecendo também canais de denúncia acessíveis para que vítimas de qualquer forma de assédio ou importunação sexual possam denunciar. Isso inclui a atuação direta das delegacias especializadas, que estarão de prontidão para atender e encaminhar os casos da maneira mais eficaz e sensível.

A iniciativa destaca a importância do consentimento e reforça que qualquer ato de natureza sexual sem o mesmo é, de fato, um crime passível de punição. Além disso, a campanha busca conscientizar as mulheres e outros grupos vulneráveis, fornecendo informações sobre como e onde denunciar tais crimes, reforçando o compromisso das autoridades com a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos durante uma das maiores festividades do país.

Segundo a titular da DAV, Ariane Melo, o sucesso da campanha depende também da colaboração da população, que é incentivada a denunciar qualquer caso de importunação sexual. "A Polícia Civil do Pará disponibiliza diversos meios para as denúncias, incluindo o Disque Denúncia 181, o aplicativo Iara, além dos serviços online e presenciais oferecidos pelas delegacias especializadas”, destacou.

Por meio dessa ação, a Polícia Civil do Pará reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade e o enfrentamento à violência de gênero. “Estamos enviando uma mensagem clara de que o carnaval deve ser um espaço de alegria e respeito mútuo, livre de qualquer forma de violência ou assédio”, declarou o diretor de polícia do interior, Hennison Jacob.

O Liberal