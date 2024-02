Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita participantes do 'Aviva 2024', no Hangar

O segundo dia do evento “Aviva 2024”, realizado na manhã desta segunda-feira (12), pela comunidade católica Cristo Alegria, foi marcado por muitas emoções com a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O evento segue com a programação onde inclui dança, teatro, animação, pregações, missa, adoração até esta terça-feira (13), no Hangar Centro de Convenções, no bairro do Marco, em Belém.

Aviva 2024 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Desde 2002, o Aviva é liderado pelo diácono Emanuel Duarte, que falou sobre o significado de “Acreditar” tema escolhido para o evento este ano. “A graça de Deus, você pode perceber que basta que nós acreditemos para tocar na graça. As pessoas mais simples, elas acreditavam e eram tocadas, alcançavam uma graça de Deus. Esse tema foi isso nestes dias aqui”, explica.

VEJA MAIS:

Diácono Emanuel Duarte (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O diácono também conta emocionado sobre a importância de receber a visita da Imagem Peregrina. “Nós recebemos com muito entusiasmo a mãe do nosso Senhor, a mulher, mãe, mas também aquela agraciada, cheia da graça de Deus, que traz o Salvador. Ela é a nossa intercessora, que nos leva até Jesus”, diz.

Todos os anos, o Aviva também recebe a presença de participantes de outros estados, como foi o caso do bancário Richard Loredo, de 22 anos, que veio de São Paulo especialmente para o evento. “É a primeira vez que estou participando e a experiência está sendo incrível porque eu nunca vi um evento tão grande assim. São pessoas tão acolhedoras, toda vez que eu passo o pessoal acolhe, abraça. O Cristo Alegria tem esse carisma, ambiente muito acolhedor, muito alegre, sempre sorrindo, então está sendo incrível essa experiência. É a minha primeira vez em Belém, já participei do Cristo Alegria em São Paulo, aqui é a primeira vez”, conta entusiasmado.

Aviva 2024 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

É o segundo ano que o Aviva está sendo realizado no Hangar, quem já teve uma primeira experiência no evento, como a dona Maria Cleide Azevedo, conta como está sendo a experiência de participar pela primeira vez no local. “Já participei do Aviva, mas em outro local, aqui no Hangar é a primeira vez. O evento é maravilhoso, porque estar presente com Cristo e participando disso tudo é muito bom, muito gratificante pela fé que eu tenho em Nossa Senhora e bom pra renovar o espiritual, porque o mundo hoje em dia está muito carregado. Estar nesse carnaval com Cristo é muito gratificante”, relata.

Aviva 2024 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A Cristo Alegria, nasceu em 2001 da necessidade de evangelizar os jovens e se expandiu ao longo dos anos, alcançando pessoas de diversas faixas etárias. Atualmente, a sede é situada em Belém, onde a Comunidade teve origem, mas também tem missões em São Paulo e Goiânia.