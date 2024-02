Carnaval 2024: 34ª edição do Renovai-vos ocorre de sábado (10) a terça-feira (13), em Belém

A 34ª edição do Renovai-vos será realizada entre sábado (10) e terça-feira (13), no ginásio do Colégio Santo Antônio, em Belém. Com o tema “Fazei-vos Servos uns dos outros pelo Espírito Santo que é Amor”, o evento é mais uma opção para aqueles que optam por vivenciar o período carnavalesco em retiros religiosos. O evento é promovido pela Arquidiocese de Belém e organizado pela Comunidade Maíra, em parceria com as novas comunidades e movimentos eclesiais.

A programação contará com as presenças do arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira e dos bispos auxiliares Dom Antônio de Assis e Dom Paolo Andreolli, além de missionários da Comunidade Maíra.

Durante os quatro dias, a organização do evento estima reunir cerca de 10 mil pessoas, que vão participar de terço, louvor, pregação, espaço infantil, artes, oração, missa, adoração, confissão, aconselhamento, além de um momento mariano, com visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Carnaval com Cristo 2024

A programação faz parte do “Carnaval com Cristo 2024”, promovido pela Arquidiocese de Belém, e conta com retiros espirituais, celebrações, adoração ao Santíssimo, momentos de orações e reflexões da palavra, palestras e louvor para todas as idades.

A programação será realizada nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, com organização das paróquias, pastorais, movimentos e novas comunidades.

O evento representa uma preparação para Quaresma, que inicia na quarta-feira de cinzas (14) e encerra na Missa do Crisma, quinta-feira Santa (28 de março), período recomendado para prática da penitência, caridade, jejum e reflexão em preparação para Páscoa do Senhor, comemorada no dia 31 de março.

Na terça-feira (13) de carnaval, Dom Alberto celebrará missa às 9 horas, no Enchei-Vos da Renovação Carismática Católica e, às 17 horas, no Renovai-vos da Comunidade Maíra (ginásio do Colégio Santo Antônio). Já os bispos auxiliares estarão no Renovai-vos da Comunidade Maíra: Dom Antônio de Assis Ribeiro no domingo (11), às 17 horas, e Dom Paulo Andreolli na segunda-feira (12), também às 17 horas.