Carnaval com Cristo agita fiéis na folia religiosa em Santarém

Na fase final de preparação, o Cristoval, maior retiro católico do oeste do Pará, promete movimentar os fiéis em uma verdadeira folia religiosa. O evento vai acontecer de 18 a 21 de fevereiro na Arena Estadual do Oeste do Pará, professor Djalma Lima (Ginásio Poliesportivo). A edição deste ano traz o tema “Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu” (Cf. Efésios 1, 4-5).

A programação oficial foi divulgada pela Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Santarém. Serão quatros dias de louvor e adoração com início sempre pela tarde. Na ocasião, terá oração do Terço, pregações, Adoração ao Santíssimo Sacramento, animação, coreografia, Santa Missa e evangeliza show. “A Santa Missa é o centro do Cristoval. Você que vai ao Cristoval, terá uma programação bem extensa e recheada de coisas muito boas, e com certeza vai ser uma maravilha e você não pode ficar fora dessa”, destacou o presidente da RCC Santarém.

Retiro mirim

Na programação do retiro ainda haverá o Cristoval Mirim na manhã de domingo, 22, e o Cristoval Jovem na manhã de terça-feira,24.

De acordo com a coordenação do evento, os pregadores oficiais do Cristoval 2023 são o padre José Luiz, da Diocese de Caçador, estado de Santa Catarina; e o missionário Flavinho, do estado de São Paulo. “Teremos a presença do Ministério de Música Amigos de Deus, Ministério de Música Samba Novo e outras atrações locais”, detalhou Francinaldo.

Cristoval simultâneo

A RCC anunciou que durante o Cristoval, em Santarém, haverá ao mesmo tempo Cristoval nos municípios de Monte Alegre, Prainha, Almeirim, Mojuí dos Campos e na comunidade Nova Conquista do Chapadão, localizada na Rodovia Santarém-Curuá-Una.

Quanto ao tema do retiro, o presidente da RCC Santarém explica que consideram um chamado a todos. “Para que possamos sair do comodismo, do desânimo, da tristeza, da apatia e levantar. Sabemos que os tempos não são fáceis, mas com a graça de Deus a gente consegue, com certeza, ter uma força espiritual para poder suportar, batalhar e vencer todos os desafios da vida”, finalizou.