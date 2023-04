Com jurados mais exigentes, 'Dança dos Famosos' é marcado por notas baixas

A nova temporada da "Dança dos Famosos" continua a todo vapor no Domingão do Huck. Neste domingo de Páscoa (09), o coreógrafo e professor paraense Rolon Ho, que está na competição ao lado de Priscila Fantin, se apresentou no ritmo "Zouk". Os coreógrafos foram mais exigentes e não exitaram em dar notas mais baixas.

Priscila Fantin não disfarçou o choque pela nota baixa dada pelo júri técnico. Com júri artístico composto pelas atrizes Carolina Dieckmann e Thalita Carauta e o júri técnico se mantendo com Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Priscila foi a primeira a se apresentar ao lado de Rolan Ho. Ela chegou a passar mal durante os ensaios por causa dos rodopios. "Eu já estava querendo te dar dez desde a semana passada", elogiou Carolina Dieckman.

Os jurados técnicos foram bem mais exigentes. "Chegou a hora de descer o sarrafo", avisou Zebrinha, que foi detalhista em sua avaliação sobre a apresentação de Priscila. "Eu senti falta desse compasso ternário, que é fundamental nessa dança", avisou Zebrinha.

Gabi Melin, que dançou ao lado de Jefferson Bilisco, também conheceu de perto o rigor do júri. "Eles chegaram com muito movimento e começaram com as acrobacias. Faltou coreografia de solo", reclamou Ana Botafogo. Juliana Alves entrou no palco ao lado de Bruno Diaz e conseguiu arrancar a nota mais alta até então dos jurados (8,5).

Heloísa Périssé e Leandro Azevedo também esbarraram no alto nível de exigência dos jurados. "A Heloísa já entrou no palco desafiadora, ela tem essa coragem. A gente vê esse desafio sendo passado. O Leandro fez uma coreografia interessante. A dança a dois foi interessante", comentou Ana Botafogo. Já Rafa Kalimann chegou ao lado de Elcio Bonazzi. "Eu sou muito do menos é mais, do fazer bem feito não é extrapolar nos movimentos aéreos. Você poderia ter explorado muito mais essa sensualidade", aconselhou Carlinhos de Jesus para a dupla.

Daiane dos Santos mostrou seus passos acompanhada de Daniel Norton. "Acho que para você foi um pouco difícil, mas você vai melhorar", considerou Zebrinha. Finalizando a noite das apresentações femininas, Carla Diaz arrancou muitos aplausos da platéia. "Leve, confiante, figurinos maravilhosos que nos encantaram e usaram muito bem o espaço também", detalhou Ana Botafogo sobre a dança da atriz, que também levou as maiores notas da noite ao lado de Diego Basílio.

