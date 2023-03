Time do paraense Holon Ho fica em último lugar na 'Dança dos Famosos'

A nova temporada da 'Dança dos Famosos' estreou no Domingão do Huck neste domingo, 19, trazendo novamente o professor de dança paraense Holon Ho. Em 2022, Ho fez par com Jojo Todynho. Na nova temporada, o quadro iniciou com a dança em grupo. Quatro grupos (A, B, C e D) formados por quatro artistas e quatro professores cada um, se apresentaram. O paraense integrou o grupo D, se apresentando ao lado dos cantores Linn da Quebrada, Guito e Nattan e da atriz Priscila Fantin.

O grupo de Rolon voltará a se apresentar no próximo domingo, 26, antes de serem definidas as duplas para a próxima etapa da temporada.

Linn foi aclamada pela plateia que repetia o nome da ex-BBB em coro. Ela ficou muito emocionada ao final da apresentação: "Eu entrei na arte através da dança, mas nunca fui boa apesar de ser muito esforçada. Acho que agora eu estou ficando boa na dança, finalmente. Estou me divertindo muito", declarou. Outra que também chorou ao final da apresentação foi a ginasta Daiane dos Santos, ex-campeã mundial.

O gênero da dança apresentada foi "disco". Na pontuação geral, o grupo D - também chamado de "Destrava" - ficou com 58,6 pontos dentre as notas atribuídas pelo júri técnico - formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha -, pelo júri artístico - formado pela atriz Marina Ruy Barbosa, pelo cantor Léo Santana e pela esposa dele, a influencer Lore Improta - e também pelas notas da plateia.

Linn foi abastante aplaudida e se emocionou no palco do Domingão ao lado de Rolon. (Reprodução)

Em primeiro lugar ficou o grupo C - formado pelos atores Douglas Silva, Carla Dias e Juliana Alves e Belo, além dos professores.- que conseguiu 59,1. Em segundo lugar, ficou o grupo B - Daiane dos Santos, a ex-BBB Rafa Kalimann, o ator Bruno Garcia e o jornalista Thiago Oliveira - com nota 59. Enquanto o grupo A - formado pela cantora Gabi Melim e pelos atores Heloísa Perissé, Bruno Cabrerizo e Rafael Infante - ficou em terceiro lugar com 58,6 pontos.

A ordem de apresentação foi definida por sorteio. O grupo D foi o segundo a se apresentar e contagiou o público com muita alegria. O entusiasmo e a diversão dos integrantes destacada pelos jurados, que apontaram também a falta de sincronismo entre os dançarinos. "Foquem mais nos detalhes. Poderiam ter mais atenção com o sincronismo, requer mais prática", disse Léo Santana antes de dar nota 10 junto com Lore,

"Acho que (o grupo) começou mais timidamente e recuperou mais para o final na coreografia e execução", acrescentou Botafogo. A bailarina apontou a deficiênca do sincronismo, mas exaltou os malabarismos realizados e a confiança entre os participantes para executá-los. Carlinhos de Jesus concordou sobre a timidez inicial. "Diversão e energia vocês tiveram de sobra", exaltou Marina. Enquanto Zebrinha mencionou a "leveza" do grupo.