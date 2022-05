Rolon Ho se prepara para semana decisiva na Dança dos Famosos

O paraense Rolon Ho está focadíssimo na “Dança dos Famosos 22”, do Domingão. No Rio de Janeiro, desde o início do fim de semana, o coreografo se prepara para uma semana intensa e decisiva na reality.

Quando as duplas finalizarem três apresentações, o que ocorre no próximo domingo para ele e Jojo Todynho, os três casais que apresentarem as piores notas vão para a repescagem e as demais seguem na disputa.

Na última apresentação, Rolon Ho e a funkeira, dançaram ao som de "Thriller", de Michael Jackson, e ficaram com 111,5. A dupla precisa voltar para a última apresentação em busca de uma pontuação alta.

“Ainda não posso falar qual o estilo que vamos dançar, porque tem que ser anunciado primeiramente nas redes sociais do Domingão. Mas vai ser uma etapa decisiva para gente, porque agora três casais descem para a repescagem. Então a gente está aqui a flor da pele, para não cair e buscando pontuação boa, dar o melhor sempre”, desabafou Rolon Ho.

Ele esteve na Sapucaí neste sábado, 30, para o Desfile das Campeãs. A convite de Patrick Carvalho, coreógrafo da comissão de frente do Salgueiro, ele desfilou na vermelho e branco da Tijuca.

O Salgueiro, sexta colocada entre as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, foi a primeira a se apresentar no Desfile das Campeãs. “Foi uma experiência única. Nunca tinha acompanhado o Carnaval presencialmente, só a televisão e já nesse módulo achei incrível, foi a realização de um sonho. Fiquei muito feliz, encontrei com o Boninho lá, falei sobre a Dança dos Famosos”, contou.

“É uma sensação incrível de ver arte pura ali na sua frente, tanto vestida quanto desenvolvida no corpo. Para mim como artista paraense e ver tudo aquilo na nossa frente faz a gente refletir muito e pensar, ter novas ideias para gente desenvolver”, acrescentou Rolon Ho.

O coreógrafo pensa sempre de que forma a cultura paraense pode ser levada para o Brasil, e ao se deparar com a grandiosidade do Carnaval carioca, ele associa logo as diversas possibilidades de disseminar o Pará pelo país.

Entre a ponte aérea Belém – Rio de Janeiro, Rolon Ho contou como tem sido a o carinho que recebe dos seus conterrâneos por onde tem passado. “Quando eu fui em Belém foi uma das melhores coisas, a galera me abraçou de uma maneira que nunca tinha sentido essa energia, assim de torcida mesmo. Das pessoas incentivando. Ao sair nas ruas, fui parado nos restaurantes, shoppings, todo mundo me reconhecendo. Isso para mim está sendo muito gratificante, poder vivenciar isso tendo como referência a dança de salão. Claro que isso vai abrir mais portas para mais paraense, porque somos uma equipe e uma imensidão de talentos de pessoas boas. Estamos tendo a oportunidade de mostrar isso. Com certeza vão ter outros. Acredito muito nisso”, finalizou.