Jojo Todynho sente forte dor no tórax e é levada a hospital

Na última quinta-feira, 21, Jojo Todynho passou mal e precisou ir para o hospital. A cantora compartilhou o momento com os seguidores. "Eu estava sentindo um desconforto. Eu e o Lucas sentamos para almoçar, começou uma dor muito forte do lado direito, no tórax, não estava conseguindo respirar", explicou ela.

A vencedora da Fazenda 12 mostrou que estava sendo atendida e os médicos estavam investigando a causa da dor. "Fiz uma série de exames, fiz ressonância, remedinho para dor, para ver se não é nenhum trombo", disse.

Algumas horas depois, Jojo disse que estava bem e já tinha recebido alta. Quando chegou em casa, a cantora revelou que a dor tinha passado e seguiu com as tarefas cotidianas: "Vocês sabem que eu não sossego, vou no mercado que eu preciso comprar umas coisas. Quero agradecer o carinho e a preocupação de todos comigo".

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)