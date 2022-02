Jojo Todynho completa 25 anos e ganha surpresa do marido: 'Estou tremendo'

Jojo Todynho, que completa 25 anos nesta sexta-feira (11), ganhou um jantar romântico de presente do marido, Lucas Souza, mas não esperava que o oficial do Exército tatuaria seu nome no corpo em homenagem a ela. "Meu Deus essa surpresa pré niver. Eu te amo, marido @lucassouza_ofl. Meu Deus ainda fez tatto com meu nome. Tô me tremendo toda, aí meu Deus", escreveu ela.

Jojo e Lucas se casaram no dia 29 de janeiro, no Rio de Janeiro, após 5 meses de relacionamento. Após a união, o militar foi envolvido em algumas polêmicas e disse que abriria um processo contra todos, inclusive seu pai biológico, Renato Souza. Também surgiram rumores de que o casamento foi adiantado por uma suposta gravidez da cantora, mas ela negou a informação.