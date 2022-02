Marido de Jojo Todynho tem crise de ciúme e faz barraco em viagem lua de mel

Depois de praticamente uma semana de casados, Jojo Todynho e Lucas Souza já renderam confusões na viagem de lua de mel. A coluna de Leo Dias (Metrópoles) contou que Lucas teve uma crise de ciúme enquanto o casal curtia uma balada em Jericoacoara, no Ceará, na última quarta-feira, 2.

O oficial do exército ficou irritado com a aproximação de um garçom, e acabou sendo convidado a sair do local apór ter xinhado o funcionário e ameaçado partir para briga.

Pessoas que estavam no local no momento da confusão disseram que Lucas teve um comportamento agressivo, ele teria chamado o garçom de "merdinha" e também o puxado pela gola da blusa. Por conta da situação, seguranças foram acionados para convidar o marido de Jojo a sair do local do evento.

Ainda de acordo com pessoas presentes, Jojo não teria se incomodado com a situação, e ficou apenas sentada mexendo no celular. O casal estava companhado de seus seguranças particulares, que filmaram o momento do barraco.