Rainha das rainhas é tradição e glamour no Carnaval Paraense; veja

Treze representantes dos principais clubes sociais de Belém disputam o título de soberana do carnaval paraense no Rainha das Rainhas 2024. A grande final do concurso será no dia 23 de fevereiro, na sede da Assembléia Paraense, com transmissão ao vivo pelo OLiberal.com. O Rainha das Rainhas é uma promoção do Grupo Liberal, com patrocínio do PopBank. Veja quem são as candidatas! Fotos: Thiago Gomes/ O Liberal

Lidia Negrão, candidata do Clube dos Advogados (Thiago Gomes/O Liberal) Heloysa Rodrigues, candidata do Clube de Engenharia (Thiago Gomes/O Liberal) Gisele Geise, candidata do Guará Acqua Park (Thiago Gomes/O Liberal) Evelyn Moreira, candidata do Pará Clube (Thiago Gomes/O Liberal) Fernanda Costa, candidata da Assembleia Paraense (Thiago Gomes/O Liberal) Natália Leão, candidata do Cassazum (Thiago Gomes/O Liberal) Tais Malato, candidata do Paysandu (Thiago Gomes/O Liberal) Letícia Moraes, candidata do Casota (Thiago Gomes/O Liberal) Vitorya Nascimento, candidata do Bancrévea (Thiago Gomes/O Liberal) Ingrid Cássia, candidata da Tuna Luso Brasileira (Thiago Gomes/O Liberal) Ana Maria Marques, candidata do Tênis Clube (Thiago Gomes/O Liberal) Ana Karina, candidata do Grêmio Literário Português (Thiago Gomes/O Liberal) Gabrielle Costa, candidata do Clube do Remo (Thiago Gomes/O Liberal)