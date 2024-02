BBB 24: Fãs de Alane realizam ação solidária para incentivar doação de sangue em Belém

Os admiradores da participante Alane, do Big Brother Brasil 24, estão se unindo para incentivar a doação de sangue. O perfil "QG da Alane", que já soma mais de 12 mil seguidores nas redes sociais, convocou os fãs da paraense a se reunirem na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) nesta sexta-feira (7), às 9h.

"Ser fã é sobre compartilhar amor. E isso salva vidas!", diz o lema do perfil de fãs. A ação pretende aumentar no número de doadores, especialmente durante o Carnaval, época em que as doações tendem a diminuir.

Campanha de Carnaval

A iniciativa também está alinhada com o cronograma da campanha de Carnaval do Hemopa, intitulada "No Bloco Salva-Vidas, doar sangue é só alegria", que inclui diversas atividades ao longo da semana, como apresentações musicais, oficinas e caravanas solidárias. Na sexta-feira, durante a ação em nome de Alane, está programada uma apresentação carnavalesca para animar os doadores do hemocentro de Belém.

Segundo dados do Hemopa, na campanha de Carnaval de 2023, foram registrados 10.034 candidatos voluntários que compareceram às unidades de coleta e 8.101 doações de sangue. Em 2024, a expectativa é de que haja um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Para doar sangue, o voluntário precisa atender a alguns critérios básicos, como ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e comparecer a uma das unidades do Hemopa com um documento de identidade original com foto e assinatura.

