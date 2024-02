Campanha de Carnaval do Hemopa beneficia mais 2 mil pacientes

Em alusão ao período carnavalesco no mês de fevereiro, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) realizou uma campanha Campanha de Doação de Sangue do Carnaval 2024, visando incentivar a doação de sangue durante o carnaval, que ocorreu no último fim de semana, nos dias 03 e 04 de fevereiro. As ações consistiram em ampliar os pontos de doação, atingindo um número maior de pessoas dispostas a doar sangue.

Ao todo, a campanha "No Bloco Salva-Vidas, doar sangue é só alegria" arrecadou cerca de 514 bolsas de sangue e poderá beneficiar 2.056 pacientes que necessitem de suporte transfusional em toda a rede de saúde do Pará. Para atingir esse número, foi necessário o reforço das unidades dos shoppings Castanheira e Metrópole, e o Hemocentro Coordenador, em Belém, fechando o final de semana com um total de 272 comparecimentos e 212 bolsas coletadas.

Já os Hemocentros regionais dos municípios de Marabá, Castanhal e Santarém coletaram, juntos, cerca de 161 doações e receberam mais de 192 adesões.

Nos pontos de arrecadação de sangue fora dos hemocentros, coordenada pela unidade de Redenção, realizada no Hospital Municipal de Xinguara, foram recebidos cerca de 107 candidatos e 96 doadores aptos, em conjunto com o núcleo de coleta de Altamira ,que finalizou mais um final de semana solidário com 45 bolsas coletadas e 55 comparecimentos.

Também nesse final de semana, o Hemopa promoveu a Campanha 'Doadores Futebol Clube', uma iniciativa em colaboração com a Cultura Rede de Comunicação, que mobilizou as principais torcidas do estado para coletar doações e fomentar a agenda de responsabilidade social.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)