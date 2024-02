Doações de sangue no Hemopa estão abaixo do esperado neste início de ano

Os meses de janeiro e fevereiro costumam ser desafiadores para a manutenção dos estoques de sangue na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). Além das chuvas intensas, que dificultam o comparecimento de doadores e provocam o aumento nos casos de virose, a baixa nos estoques também é influenciada pela coincidência com as férias escolares e pelo feriadão de Carnaval. Por isso, uma campanha de mobilização de doadores será iniciada neste sábado (03) e irá até a próxima sexta-feira (09), para atender as demandas transfusionais do Estado.

“É um feriado mais prolongado, as pessoas se programam para sair da cidade, curtir o Carnaval no interior. Então a gente vem, por meio das nossas ações, convidar a população: antes de pular o Carnaval, venha realizar a doação de sangue e colaborar com a saúde dos pacientes que tanto necessitam e que vão continuar necessitando nesse período”, informa Lilian Bouth, assistente social da Gerência de Captação de Doadores (Gecad) do Hemopa.

A assistente social da Gerência de Captação de Doadores (Gecad) do Hemopa, Lilian Bouth, ressalta que a reposição dos estoques de sangue é feita diariamente (Foto: Marx Vasconcelos | Especial para O Liberal)

A representante do Gecad ressalta que a reposição das bolsas de sangue é feita diariamente. Os estoques abastecem a rede hospitalar pública e privada de todo o Pará em casos de cirurgias, traumatismos, doenças crônicas e graves, tratamentos oncológicos, sangramentos gastrintestinais, partos, entre outros. Por isso, o Hemopa costuma convocar os doadores cadastrados na Fundação para uma nova coleta, respeitando o intervalo entre doações de dois meses para homens, e de três meses para mulheres.

“Para você que já é doador, e para você que nunca doou: compareça em uma das unidades do Hemopa com seu documento de identidade original e venha realizar esse ato de solidariedade”, convida Lilian. Na região metropolitana de Belém, três unidades do Hemopa estão disponíveis para coleta de sangue: o Hemocentro localizado na travessa Padre Eutíquio, no bairro de Batista Campos; um posto no shopping da BR-316, no bairro do Castanheira; e outro posto no shopping da rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

Além dos postos em Belém, é possível doar nos Hemocentros de Castanhal, Santarém e Marabá, e nos Hemonúcleos de Abaetetuba, Altamira, Capanema, Redenção e Tucuruí. Acesse aqui o endereço e horário de funcionamento de cada unidade do Hemopa.

Doadores destacam a importância do gesto

A pedagoga Maria José Maués, 55 anos, foi ao Hemocentro Belém na última terça-feira (30) para doar sangue a uma pessoa da família. “Já é a segunda vez que eu faço essa doação, em consequência da minha irmã estar com leucemia”, contou. Para quem nunca doou por medo da quantidade de sangue retirada, ela diz: “Da primeira vez que vim, fiquei assustada quando a moça tirou a agulha. ‘Já terminou?’, eu perguntei. É rápido, questão de 15 minutos”, afirmou a pedagoga, que disse se sentir completamente bem, minutos após a coleta.

A pedagoga Maria José Maués, 55 anos, já doou sangue duas vezes para ajudar a irmã que está tratando uma leucemia (Foto: Marx Vasconcelos | Especial para O Liberal)

O tratamento de câncer da irmã de Maria José, que já dura um ano e três meses, mobilizou também o filho da pedagoga, Wellington Maués, 33 anos, a acompanhá-la no gesto. “Além de salvar uma pessoa, a bolsa pode ajudar três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Pratiquem a doação de sangue, porque sempre tem alguém que precisa de ajuda”, declarou o estudante universitário.

Para ajudar a tia de uma amiga que está internada no Pronto Socorro Municipal do Guamá, o contador Luiz Fernando Santos, 36 anos, também foi ao Hemocentro Belém na última terça (30). “A importância é salvar vidas. Existem pessoas que precisam, e a gente faz um gesto de caridade”, refletiu Luiz Fernando, que é doador de sangue desde os 18 anos de idade.

Critérios básicos para doar sangue

Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal, e pessoas entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos);

Apresentar documento de identificação com foto, emitido por órgão oficial;

Pesar mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

Respeitar o intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.