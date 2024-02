Fundação Hemopa lança Campanha 'No bloco Salva-Vidas, doar sangue é só alegria'

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) lançou, neste sábado (3), a Campanha de Doação de Sangue do Carnaval 2024, com o tema "No Bloco Salva-Vidas, doar sangue é só alegria". A iniciativa faz parte das ações estratégias para reforçar os estoques de sangue no Pará.

A programação da Campanha de Carnaval segue até o dia 9 de fevereiro, com uma série de apresentações musicais, oficinas, caravanas solidárias, no hemocentro em Belém e nas oito unidades regionais da instituição, nos municípios de Castanhal, Marabá, Santarém, Abaeteuba, Capanema, Altamira, Tucuruí e Redenção.

Na campanha de carnaval de 2023 foram registrados 10.034 candidatos voluntários que compareceram às unidades de coleta do Hemopa e 8.101 doações de sangue. Em 2024, a expectativa é de que haja um aumento de 15% em relação à campanha do ano anterior.

Campanha Doadores Futebol Clube

O lançamento oficial da campanha do Hemopa contou com a parceria da Campanha de doação de sangue alusiva ao Parazão Banpará 2024 "Doadores Futebol Clube", da Cultura Rede de Comunicação. A iniciativa é realizada pela emissora desde 2016, contou com a presença de artistas regionais e a transmissão ao vivo da Rádio Cultura (93,7 FM) com os programas Estação Cultural, Batidão da Cultura e o Clube do Samba, com os apresentadores e convidados e também com a participação da TV Cultura direto da sede do Hemopa.

Segundo o presidente da Funtelpa, Miro Sanova, essa parceria com o Hemopa fundamental. "O Doadores Futebol Clube é uma grande campanha que ressalta essa importante causa que visa a doação de sangue e sabemos que assim podemos salvar muitas vidas", salientou.

Os três principais times de futebol do Pará, Remo, Paysandu e Tuna, marcaram presença com a participação dos mascotes das torcidas.