BBB 24: Após desistência, Vanessa Lopes recebe tratamento psiquiátrico na casa dos pais

Na tarde desta sexta-feira (26), após muitas especulações nas redes sociais, o perfil oficial da influenciadora Vanessa Lopes publicou um boletim médico, atualizando os fãs sobre o estado de saúde da dançarina após sua desistência no Big Brother Brasil. Segundo a nota, a tiktoker está recebendo tratamento psiquiátrico em domicílio, sob os cuidados do médico Antônio Geraldo da Silva.

VEJA MAIS

No documento do IPAGE, instituto psiquiátrico que atende Vanessa, o médico, que também é diretor clínico do local, afirma que a ex-BBB é acompanhada com avaliação psiquiátrica diária, apresentando boa evolução até o momento. "Necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico", diz.

Em seguida, o médico da dançarina informa aos seguidores que foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa.

"Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que tenhamos evolução no quadro", finaliza.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)