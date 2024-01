BBB 24: Fernanda imita dança de Leidy Elin e faz todo mundo cair na risada

Durante uma conversa no Quarto do Líder, participantes do BBB 24 relembraram o momento em que Juninho e Leidy Elin flertaram na última festa do reality. Segundo Fernanda, o brother ficou boquiaberto ao observar a trancista dançar.

"Você não viu você fazendo Anaconda? Ele perdeu o rumo dele", contou a confeiteira, fazendo referência à música de Luísa Sonza, que fez Leidy Elin dançar bastante na festa.

Fazendo piada sobre a cena relatada, Fernanda passou a imitar os movimentos da sister, e logo em seguida, imitou também a reação de Juninho, fazendo os Brothers caírem na gargalhada.

"Ele travou", comentou MC Bin Laden. "O GPS dele deu sem sinal", disse Lucas Henrique. "Ele não sabia o que fazer", concordou Fernanda, ainda rindo de toda a situação.