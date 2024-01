BBB 24: Davi diz após ser pré-indicado ao Paredão por Bin Laden: 'Não vou deixar de ser quem eu sou'

MC Bin Laden ganhou a liderança durante a prova desta quinta-feira (25) e colocou na Mira do Líder Davi, Isabelle, Rodriguinho e Wanessa. Os "pré-emparedados" tiveram reações diferentes sobre a indicação. Davi, como tem feito ao longo do programa, decidiu conversar com o novo líder para colocar de forma explícita seus pontos de vista.

"Você tem seu critério, se quiser me colocar no Paredão está suave, mas eu vou continuar sendo a pessoa que eu sou. Ir ao Paredão enfrentar o Paredão como um jogador, bem posicionado", afirmou o motorista de aplicativo.

"Entregar pulseira, Líder, Anjo, faz parte do jogo. Mas, aquela última conversa que a gente teve, em relação ao negócio do Camarote, tudo que falei com você, eu fui bem sincero e deixei tudo esclarecido. Estou em paz em relação ao que falei, em relação ao que aconteceu, e ao nosso acerto", prosseguiu o jovem baiano.

MC Bin Laden respondeu que não está perseguindo o integrante do quarto Pipoca: "Eu não sou o tipo de pessoa que fica perseguindo ninguém. Tem atitudes que eu concordo e não concordo. Só que assim, todo mundo tem o direito de errar…", disse.

Davi disse, ainda, que está ciente da relação dos dois no jogo. "Sei que você é meu adversário aqui dentro do jogo, mas com convivência, eu estou de boa. Você tem seu critério, se quiser me colocar no Paredão está suave, mas eu vou continuar sendo a pessoa que eu sou", reiterou.