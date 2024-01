BBB24: Confira o que se sabe até o momento sobre a Prova do Anjo

O BBB 24 vai promover mais uma Prova do Anjo nesta sexta-feira, 26. O vencedor da dinâmica ficará imune na próxima formação do Paredão e terá direito a imunizar mais um dos participantes. Vale destacar que ainda nesta sexta, o Big Fone tocará pela primeira vez nesta edição, durante o programa ao vivo. Quem atender ficará imune e terá de colocar três pessoas no Paredão.

Saiba o que se sabe até o momento sobre a Prova do Anjo?

O horário exato da prova ainda não foi confirmado, mas, conforme agenda do programa divulgada pelo portal gshow, a disputa deve ocorrer no período da tarde, como aconteceu nas semanas anteriores. Até então, não há informações sobre o formato nem sobre quantos dos brothers serão incluídos na disputa pela imunidade.