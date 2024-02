Vanessa Lopes revela motivo de saída do BBB: 'Quadro psicótico agudo'

Vanessa Lopes, influenciadora digital que chamou a atenção do público durante sua participação e desistência no Big Brother Brasil 24, finalmente quebrou o silêncio sobre sua saída repentina do programa. Em uma entrevista exclusiva ao programa Fantástico, da Globo, a ex-participante do reality show falou sobre os problemas de saúde mental que a levaram a deixar a competição.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo. É como se minha mente rompesse com a realidade que eu estou vivendo", revelou Vanessa durante a entrevista, que será transmitida neste domingo (18).

VEJA MAIS

Confira um trecho da entrevista:

Desde sua saída do programa no final de janeiro, Vanessa tem gradualmente retomado suas atividades profissionais. Um comunicado recente detalhou seu estado de saúde e as perspectivas para sua recuperação.

"A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", diz o boletim médico.

VEJA MAIS

O comunicado também reforça que Vanessa continua sob cuidados médicos e solicita a compreensão e apoio do público. "Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia", detalha o comunicado.

Com a desistência do BBB, Vanessa perdeu os prêmios e o cachê financeiro que teria recebido por sua participação no programa. No entanto, sua decisão em priorizar a saúde mental tem sido aplaudida por muitos fãs e seguidores.