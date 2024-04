Vanessa Lopes volta apostar com frequência nas redes sociais

Desde o início da semana, Vanessa Lopes tem atualizado seus perfis nas redes sociais com constância. Após deixar o Big Brother Brasil 24, a influencer ficou sumida da web por recomendações médicas.

A primeira postagem foi há quatro dias e mostra Vanessa reflexiva. Em um carrossel de imagens, a influenciadora compartilhou alguns momentos vividos no off.

"Medo e alívio… Ansiedade... Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo, já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser “louca”(doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça…Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio!", escreveu Vanessa.

No dia 1º, ela postou um vídeo praticando alguns esportes e nesta quarta-feira (3) compartilhou um tutorial de como fazer um cinto de miçangas passo a passo. Em todas as postagens, Vanessa aparece sorridente.

Só no Instagram, a tiktoker tem quase 15 milhões de seguidores.

A influenciadora de 22 anos desistiu do reality show da Globo em 19 de janeiro. No programa, ela preocupou o público ao desenvolver teorias conspiratórias. Ao deixar a atração, foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo e seguiu em tratamento.