Mulher com doença rara que causa lesões na pele desabafa: 'Me sinto nojenta'

Uma condição rara sofrida por Kira Archuleta, de 24 anos, faz com que a norte-americana seja alvo constante de bullying e até ter sido apelidada de Freddy Kruger. Ela sofre com hidradenite supurativa, uma doença de pele crônica e inflamatória que se assemelha a acnes e até queimaduras, e desencadeia lesões dolorosas em todo o corpo.

No TikTok, a moça compartilha vídeos que mostram as lesões nas áreas de maior atrito. “Eu me sinto nojenta há anos. Eu só quero ser normal”, afirma em um dos vídeos.

Kira começou a sofrer com as feridas aos 14 anos, quando pequenos furúnculos surgiram em sua axila. Com o tempo, as lesões se espalharam para outras partes do corpo, como coxas, virilha e rosto. Na época, os médicos não conseguiram diagnosticar o problema e apenas sugeriam que ela se "limpasse melhor". Com o agravamento das feridas, Kira acabou passando 10 meses na cama, até que aos 17 anos, finalmente recebeu o diagnóstico da doença.

Os furúnculos de Kira são muito dolorosos e podem levar semanas para cicatrizar, causando grande desconforto e sofrimento. A jovem compartilha vídeos no TikTok, mostrando as lesões em áreas de maior atrito e expressando o desejo de ser "normal". A condição de Kira foi comparada ao personagem fictício Freddy Krueger, da série de filmes "A Hora do Pesadelo", queimado pelos pais e com cicatrizes em todo o corpo.

O que é a hidradenite supurativa?

A hidradenite supurativa não possui cura e não é contagiosa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o tratamento da doença pode variar de acordo com a sua gravidade — geralmente, inclui a higiene das feridas e também o uso de antibióticos em creme ou orais.

Algumas mudanças de hábito também são indicadas, uma vez que vários estudos sugerem que a hidradenite supurativa está associada ao tabagismo, obesidade e dietas ricas em carboidratos, gordura animal e açúcares.

Por isso, Kira adotou uma nova rotina de cuidados com a pele: ela toma banhos mornos, limpa as feridas e faz o uso das medicações pescritas por seu médico. Além disso, ela cortou o consumo de carne vermelha, suína e laticínios de sua dieta, pois são alimentos que podem levar ao agravamento da hidradenite.