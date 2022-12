Jameela Jamil revela que vive com doença rara capaz de provocar elasticidade da pele

A atriz Jameela Jamil, conhecida pela série "The Good Place" e "She-Hulk", revelou aos seguidores que vive com uma doença rara e hereditária chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, que provoca hipermobilidade articular, hipermobilidade da pele, além de poder deixar os tecidos do corpo mais suscetíveis à formação de hematomas. Após receber críticas sobre a aparência, a artista decidiu fazer um vídeo e explicar detalhes da sua condição aos fãs, no Instagram.

VEJA MAIS

"Desculpem não ter falado sobre isso mais vezes. A internet zombou de mim por causa dos meus problemas de saúde e me deixou suicida por um tempo, mas são apenas um bando de idiotas ignorantes que não têm um centésimo de nossa força, eles não podem imaginar sobreviver ao que nós sobrevivemos”, desabafou Jameela.

Em seguida, Jameela reforçou que não estava usando qualquer tipo de aplicativo ou filtro, mas que era apenas seu próprio rosto com a condição rara da qual ela é portadora.

No vídeo, a atriz puxa as bochechas e estica os braços para mostrar como estas partes de seu corpo conseguem ser mais elásticas do que a da maioria das outras pessoas.

“Cansei de não falar com as pessoas que importam sobre este assunto extremamente importante porque um monte de gente sortuda por ter boa saúde, não tem alma. Vamos juntos nos conscientizar sobre esse assunto, e salvar algumas vidas”, disse.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)