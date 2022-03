Câncer de pulmão tem cura? Conheça a doença relatada pela atriz Ana Beatriz Nogueira

A atriz Ana Beatriz Nogueira, que está no ar como Elenice na novela “Um Lugar ao Sol”, descobriu um câncer de pulmão após ficar gripada e precisar fazer uma tomografia. O câncer da artista foi detectado em estágio inicial e ela deve passar por uma cirurgia em maio deste ano, para retirar o tumor. Saiba quais são os primeiros sintomas do câncer de pulmão e quais as chances de cura da doença:

O que é o câncer de pulmão?

O câncer de pulmão que afetou Ana Beatriz Nogueira ocorre, geralmente, em pessoas que fumam. A doença pode ser dividida em dois tipos: o câncer de pulmão de células pequenas, sendo este o mais perigoso, e o câncer de pulmão de células não pequenas.

O que pode causar o câncer de pulmão?

As causas do câncer de pulmão são associados fumo passivo, tabagismo e histórico familiar.

Quais são os sintomas do câncer de pulmão?

Os primeiros sintomas do câncer de pulmão podem ser uma tosse persistente, dor no peito, rouquidão, falta de ar, sentir-se cansado, perda de peso ou apetite e pneumonia recorrente ou bronquite.

Como é feito o diagnóstico do câncer de pulmão?

O diagnóstico do câncer de pulmão pode ser feito a partir de exames de imagem, como raio-x ou tomografia. Exames complementares, como a broncoscopia e a biópsia, também podem indicar a doença.

Câncer de pulmão tem cura?

De acordo com especialistas, todos os cânceres que são descobertos em estágio inicial podem aumentar as chances positivas para o tratamento. No caso da atriz Ana Beatriz Nogueira, que descobriu o começo da doença e irá retirar o tumor ainda neste mês de março, as chances aumentam em até 70%.

Como é feito o tratamento do câncer de pulmão?

O tratamento para o câncer de pulmão pode ser a cirurgia,a radioterapia e a quimioterapia. Se o tratamento for associado, o paciente pode responder melhor e conseguir se curar da doença.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)