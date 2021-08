Câncer de pulmão mata 30 mil por ano no Brasil

Muito agressivo, o câncer de pulmão mata aproximadamente 30 mil pessoas por ano, no Brasil. “É o câncer que mais mata ao redor do mundo. E, hoje, no Brasil, está em segundo lugar”, disse, nesta terça-feira (10), o oncologista clínico Rodnei Macambira, da Oncológica do Brasil e do Hospital Universitário João de Barros Barreto. E este mês é o Agosto Branco, nome dado à campanha de conscientização para prevenção a uma das formas mais agressivas de câncer, o de pulmão, e ainda sobre os riscos das novas formas de consumo de tabaco - como narguilé e cigarro eletrônico, que são igualmente nocivos como as outras formas tradicionais de tabagismo.

Ao destacar a importância do “Agosto Branco”, o médico disse que esse tipo de câncer precisa ser diagnosticado precocemente, pois, assim, são maiores as chances de tratamento efetivo e tratamentos para curar os pacientes. E o principal fator de risco, em nível mundial, para o paciente desenvolver câncer de pulmão, é o tabagismo. As pessoas que fumam têm de 7 até 9 vezes maior chance de desenvolver câncer de pulmão do que aquelas que não fumam. Quanto mais cigarros a pessoa fuma mais chances tem de desenvolver câncer de pulmão. Os que estão passivamente expostos à fumaça do cigarro, por tempo prolongado, também têm uma predisposição maior para desenvolver câncer do pulmão.

Sintomas do câncer de pulmão se confundem com os de outras doenças

O dr. Rodnei Macambira também citou poluição, desmatamento, fatores genéticos e mutacionais. “Mas o mais importante para evitar as formas agressivas é o diagnóstico precoce”, afirmou. O câncer de pulmão não tem sintomas muito específicos e se confundem com os de outras doenças, como falta de ar, tosse com catarro ou com expectoração amarelada ou com sangue, dor torácica. São sintomas de doenças como viroses, pneumonia, infecções respiratórias inespecíficas, doenças cardiológicas, entre outras.

Para um sintoma que persiste por mais um tempo, 7 a 10 dias, recomenda-se o diagnóstico precoce, com exames mais detalhados, tomografias, exames de imagem e, se necessário, proceder a biópsia precocemente.

“A gente sabe que um câncer de pulmão diagnosticado precocemente hoje as chances de cura giram em torno de 70% até 90%. Quanto mais precoce nós descobrirmos esses tumores na forma inicial, temos mais chances de curar e evitar a evolução para as formas agressivas”, afirmou. O câncer de pulmão como um todo também vem sendo cada vez mais relacionado aos estilos de vida dos pacientes: sedentarismo, obesidade, alimentos ricos em carboidratos e gorduras saturadas. E, na pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e, com o isolamento, passaram ter hábitos menos saudáveis, entre eles o do tabaco.

O oncologista clínico Rodnei Macambira faz um alerta aos fumantes: “é o momento de parar. É difícil. É uma doença. O primeiro passo para poder parar de fumar é a vontade. A partir daí, procura atendimento, procurar ajuda”. E pediu aos não fumantes que evitem frequentar lugares onde haja o consumo de tabaco. Ele explicou ainda que o narguilé (uma espécie de cachimbo) tem tabaco e causa dependência química. E que os cigarros eletrônicos (“vapes”) têm substâncias que causam certo grau de dependência e há estudos apontando que são causadores de doenças do pulmão, entre elas até mesmo casos de pacientes com câncer de pulmão.

Estado mantém o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante

Por meio do Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Cratf), que oferece acompanhamento dos fumantes que desejam superar a dependência, fornecendo apoio e assistência, é amplamente difundida também essa necessidade de conscientização. "Pela preservação do órgão previne-se a doença. Tivemos uma queda muito grande de infectados, mas já há um aumento pequeno, de 2%, de incidência da doença. E 90% dos casos estão relacionados ao consumo de tabaco. Percebemos jovens consumindo esses formatos mais recentes, que também são altamente nocivos à saúde. Pode até ser pior, na verdade", alerta Fátima Houat, coordenadora do Cratf.

Além do fumante ativo, os fumantes passivos desenvolvem doenças respiratórias. Atualmente, o tabaco é responsável por 428 mortes diárias no Brasil, segundo Fátima Houat. "Arsênico, acetona e chumbo são só algumas das mais de 7 mil substâncias tóxicas contidas no fumo. As bitucas (pontas de cigarro) contaminam o solo, o lençol freático, há um efeito negativo ampliado", disse a coordenadora.

O câncer de pulmão é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre homens e o quinto mais comum entre mulheres, em todo o planeta. Pode ser classificado em dois tipos: de não pequenas células (CPNPC), que se desenvolve a partir das células epiteliais e representa 85% do total de casos de tumores pulmonares, e de pequenas células (CPPC), que tende a crescer e se disseminar mais rápido, representando 15% dos casos. O objetivo do Centro de Referência é tratar pessoas que querem deixar o cigarro, com o trabalho de uma equipe multidisciplinar. No primeiro momento, o usuário passa por uma avaliação clínica e é inserido no circuito de tratamento, começando por uma abordagem comportamental em grupo, conduzida por psicólogos e assistentes sociais. Na segunda ou terceira sessão, 80% deles já deixam de fumar. Em seguida, o usuário passa por consulta médica, com realização de exames e prescrição de medicamentos, se for necessário, pois cada caso é avaliado individualmente.

SERVIÇO

Para ter acesso ao Craft basta procurar o centro ao lado da URE da Presidente Vargas, em Belém, na avenida Presidente Vargas, nº 513. Atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Telefone (91) 3242-5645.