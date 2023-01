Jovem descobre que só tem mais 4 anos de vida após sentir ‘cansaço excessivo’

Uma jovem de 26 anos foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) após sentir cansaço excessivo. A doença neurodegenerativa rara progrediu a ponto de causar paralisia e prejudicar a fala da paciente. Ela vivia em São Paulo, mas precisou voltar para a cidade natal, Araçuaí (MG). Com informações do Uol.

Segundo o diagnóstico, a atriz e produtora Paloma Alecrim tem apenas 2 a 4 anos de vida. Ela afirma que começou a sentir cansaço excessivo e fraqueza muscular em abril de 2022, mas associou os sintomas às sequelas de covid, que teve um ano antes.

“Os sintomas se agravaram bastante ao longo dos meses e eu caía ao andar na rua ou subir na bicicleta, escorregava dentro de casa, não tinha força para cortar alimentos, tinha dificuldade para manusear talheres, não conseguia pentear o cabelo”, contou.

Paloma também relata que sofria com espasmos musculares, movimentos involuntários e a voz ficava rouca com frequência. Quando foi ao neurologista, descobriu que o lado esquerdo do corpo já estava bem comprometido, com atrofia na mão.

Ela ficou internada por cinco dias e foi submetida a vários exames para poder chegar ao diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O reconhecimento de ELA é demorado por ser uma doença extremamente rara e a confirmação é realizada apenas por exclusão (são descartadas outras doenças para confirmar a ELA).

“Recebi a notícia sozinha porque não quis preocupar minha família que estava longe [Paloma estava em São Paulo e a família, em Minas Gerais]. O médico me levou a uma sala com mais cinco médicos, me deu o diagnóstico e me explicou que eu teria mais 2 a 4 anos de vida. Eles ficaram assustados porque é uma doença rara e, na minha idade, ainda mais rara”, disse Paloma.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz repórter do Núcleo de Política)