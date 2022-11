Cantora Roberta Flack é diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica; veja o que é

Dona de vários hits desde a década de 70 e 80, entre eles a famosa canção “Killing Me Softly With His Song”, a cantora Roberta Flack foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A doença é degenerativa e não tem cura. Roberta, hoje com 85 anos, está com comprometimento na fala, o que a impossibilita de cantar. A informação foi repassada pela empresária da artista nesta segunda-feira (14).

A exposição sobre a doença veio ao mesmo tempo que o anúncio sobre o lançamento do documentário da vida e a carreira de Roberta, dirigido por Antonino D'Ambrosio. A obra fala sobre várias fases sobre a trajetória da artista, o diagnóstico e a luta contra a Esclerose. O documentário, intitulado como “Roberta”, vai ser exibido na próxima quinta-feira (17), no festival de documentários DOC NYC. Em seguida ficará disponível na TV, como parte da série "American Masters", do canal americano PBS. As informações são do site Terra.

Quem é a cantora Roberta Flack?

Roberta Flack é uma norte-america nascida 1937. Fez carreira no Soul e passou por outros ritmos como Jazz e música clássica. A artistase formou em música pela Universidade de Howard e é dona de quatro Grammy. Um dos sucessos é a música "The first time ever I saw your face", que foi escrita por Charles Fox e Norman Gimbel.

O que é a esclerose lateral amiotrófica, doença de Roberta Flack?

A esclerose lateral amiotrófica – ELA – é uma doença progressiva, degenerativa, que acomete os neurônios e parte da medula espinhal. Nesse caso, a pessoa vai perdendo a capacidade de receber os impulsos nervosos. Uma vez diagnosticada, os pacientes podem apresentar fraqueza muscular, enrijecimento dos músculos, seguido de atrofia muscular. Além disso, é comum cãimbras, tremor muscular, reflexos vivos, espasmos e perda da sensibilidade.