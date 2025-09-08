Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Mulheres com menstruação irregular têm mais problemas de pele? Estudo global revela a resposta

Pesquisa com 17 mil mulheres de 20 países mostra ligação entre ciclo menstrual e acne, manchas, sensibilidade e ressecamento da pele

Hannah Franco
fonte

Ciclo menstrual irregular pode afetar a pele? Estudo internacional revela sim (Freepik)

Você já percebeu que a pele muda ao longo do mês? Isso não é coincidência. De acordo com um estudo publicado no British Journal of Dermatology, as oscilações hormonais causadas pelo ciclo menstrual têm um impacto direto na saúde e na aparência da pele.

Mulheres com ciclos menstruais irregulares apresentaram mais queixas e diagnósticos de problemas dermatológicos do que aquelas com menstruação regular.

VEJA MAIS

image Confira 7 alimentos que devem ser evitados durante a menstruação para aliviar desconfortos
Nenhum alimento é totalmente proibido durante o período menstrual, mas evitar alguns itens pode ajudar a reduzir cólicas, inchaço e oscilações de humor; saiba quais

image Como fazer a menstruação descer? Veja 8 dicas eficazes baseadas em evidência científica
Algumas formas simples e eficazes são: utilizar remédios anticoncepcionais, evitar exercícios físicos pesados e fazer alterações na dieta, especialmente em casos de baixo peso ou sobrepeso

A pesquisa foi feita por cientistas da Alemanha e da França e analisou 17 mil mulheres de 20 países, com idades entre 18 e 55 anos. Elas responderam a um extenso questionário online com dados sobre:

  • Frequência da menstruação no último ano
  • Regularidade do ciclo
  • Tipo de pele
  • Presença de 12 condições dermatológicas, como acne, manchas, sensibilidade, rugas e poros dilatados

A conclusão foi que ciclos menstruais irregulares estão diretamente associados a uma pele mais sensível, oleosa ou ressecada, com mais acne e manchas.

Como os hormônios afetam a pele?

Os hormônios femininos, especialmente os estrogênios, influenciam a produção de sebo, a oleosidade natural da pele. Quando há desequilíbrio hormonal — como acontece em quem tem menstruação irregular — essa produção pode sair do controle.

“Reforça o que já observamos na prática: as fases do ciclo menstrual alteram o comportamento da pele”, afirma o ginecologista Sérgio Podgaec, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Acne e melasma estão ligados ao ciclo irregular?

Sim. Mulheres com menstruação irregular relataram mais casos de acne hormonal, com surgimento de espinhas profundas, principalmente na região do queixo e mandíbula.

O estudo também mostrou maior ocorrência de melasma, aquelas manchas escuras que aparecem no rosto. Isso ocorre porque desequilíbrios hormonais aumentam a produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele.

Sensibilidade e ressecamento da pele também foram muito relatados por mulheres com ciclo desregulado. Entre os principais problemas percebidos estão:

  • Pele seca, com descamação e até rachaduras
  • Sensação de ardência ou queimação
  • Maior sensibilidade ao toque ou a produtos de beleza

O que o estudo não investigou?

Embora bastante completo, o estudo não abordou especificamente mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) — uma das principais causas de menstruação irregular. A ginecologista Carolina Giacometti lembra que a SOP também está relacionada a:

  • Acne intensa
  • Oleosidade excessiva
  • Queda de cabelo (alopecia)

Para quem tem menstruação irregular, vale a pena observar como sua pele se comporta ao longo do mês e adaptar a rotina de cuidados de acordo com cada fase do ciclo. Além disso, é fundamental procurar um ginecologista e um dermatologista para investigar possíveis causas hormonais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

menstruação

ciclo menstrual
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda