Mulheres com menstruação irregular têm mais problemas de pele? Estudo global revela a resposta
Pesquisa com 17 mil mulheres de 20 países mostra ligação entre ciclo menstrual e acne, manchas, sensibilidade e ressecamento da pele
Você já percebeu que a pele muda ao longo do mês? Isso não é coincidência. De acordo com um estudo publicado no British Journal of Dermatology, as oscilações hormonais causadas pelo ciclo menstrual têm um impacto direto na saúde e na aparência da pele.
Mulheres com ciclos menstruais irregulares apresentaram mais queixas e diagnósticos de problemas dermatológicos do que aquelas com menstruação regular.
VEJA MAIS
A pesquisa foi feita por cientistas da Alemanha e da França e analisou 17 mil mulheres de 20 países, com idades entre 18 e 55 anos. Elas responderam a um extenso questionário online com dados sobre:
- Frequência da menstruação no último ano
- Regularidade do ciclo
- Tipo de pele
- Presença de 12 condições dermatológicas, como acne, manchas, sensibilidade, rugas e poros dilatados
A conclusão foi que ciclos menstruais irregulares estão diretamente associados a uma pele mais sensível, oleosa ou ressecada, com mais acne e manchas.
Como os hormônios afetam a pele?
Os hormônios femininos, especialmente os estrogênios, influenciam a produção de sebo, a oleosidade natural da pele. Quando há desequilíbrio hormonal — como acontece em quem tem menstruação irregular — essa produção pode sair do controle.
“Reforça o que já observamos na prática: as fases do ciclo menstrual alteram o comportamento da pele”, afirma o ginecologista Sérgio Podgaec, do Hospital Israelita Albert Einstein.
Acne e melasma estão ligados ao ciclo irregular?
Sim. Mulheres com menstruação irregular relataram mais casos de acne hormonal, com surgimento de espinhas profundas, principalmente na região do queixo e mandíbula.
O estudo também mostrou maior ocorrência de melasma, aquelas manchas escuras que aparecem no rosto. Isso ocorre porque desequilíbrios hormonais aumentam a produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele.
Sensibilidade e ressecamento da pele também foram muito relatados por mulheres com ciclo desregulado. Entre os principais problemas percebidos estão:
- Pele seca, com descamação e até rachaduras
- Sensação de ardência ou queimação
- Maior sensibilidade ao toque ou a produtos de beleza
O que o estudo não investigou?
Embora bastante completo, o estudo não abordou especificamente mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) — uma das principais causas de menstruação irregular. A ginecologista Carolina Giacometti lembra que a SOP também está relacionada a:
- Acne intensa
- Oleosidade excessiva
- Queda de cabelo (alopecia)
Para quem tem menstruação irregular, vale a pena observar como sua pele se comporta ao longo do mês e adaptar a rotina de cuidados de acordo com cada fase do ciclo. Além disso, é fundamental procurar um ginecologista e um dermatologista para investigar possíveis causas hormonais.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA