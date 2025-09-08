Mulheres com menstruação irregular têm mais problemas de pele? Estudo global revela a resposta

Você já percebeu que a pele muda ao longo do mês? Isso não é coincidência. De acordo com um estudo publicado no British Journal of Dermatology, as oscilações hormonais causadas pelo ciclo menstrual têm um impacto direto na saúde e na aparência da pele.

Mulheres com ciclos menstruais irregulares apresentaram mais queixas e diagnósticos de problemas dermatológicos do que aquelas com menstruação regular.

A pesquisa foi feita por cientistas da Alemanha e da França e analisou 17 mil mulheres de 20 países, com idades entre 18 e 55 anos. Elas responderam a um extenso questionário online com dados sobre:

Frequência da menstruação no último ano

Regularidade do ciclo

Tipo de pele

Presença de 12 condições dermatológicas, como acne, manchas, sensibilidade, rugas e poros dilatados

A conclusão foi que ciclos menstruais irregulares estão diretamente associados a uma pele mais sensível, oleosa ou ressecada, com mais acne e manchas.

Como os hormônios afetam a pele?

Os hormônios femininos, especialmente os estrogênios, influenciam a produção de sebo, a oleosidade natural da pele. Quando há desequilíbrio hormonal — como acontece em quem tem menstruação irregular — essa produção pode sair do controle.

“Reforça o que já observamos na prática: as fases do ciclo menstrual alteram o comportamento da pele”, afirma o ginecologista Sérgio Podgaec, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Acne e melasma estão ligados ao ciclo irregular?

Sim. Mulheres com menstruação irregular relataram mais casos de acne hormonal, com surgimento de espinhas profundas, principalmente na região do queixo e mandíbula.

O estudo também mostrou maior ocorrência de melasma, aquelas manchas escuras que aparecem no rosto. Isso ocorre porque desequilíbrios hormonais aumentam a produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele.

Sensibilidade e ressecamento da pele também foram muito relatados por mulheres com ciclo desregulado. Entre os principais problemas percebidos estão:

Pele seca, com descamação e até rachaduras

Sensação de ardência ou queimação

Maior sensibilidade ao toque ou a produtos de beleza

O que o estudo não investigou?

Embora bastante completo, o estudo não abordou especificamente mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) — uma das principais causas de menstruação irregular. A ginecologista Carolina Giacometti lembra que a SOP também está relacionada a:

Acne intensa

Oleosidade excessiva

Queda de cabelo (alopecia)

Para quem tem menstruação irregular, vale a pena observar como sua pele se comporta ao longo do mês e adaptar a rotina de cuidados de acordo com cada fase do ciclo. Além disso, é fundamental procurar um ginecologista e um dermatologista para investigar possíveis causas hormonais.