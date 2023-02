Como fazer a menstruação descer? Veja 8 dicas eficazes baseadas em evidência científica

Como fazer a menstruação descer? Muita gente faz essa pergunta. Algumas formas simples e eficazes são: utilizar remédios anticoncepcionais, evitar exercícios físicos pesados e fazer alterações na dieta, especialmente em casos de baixo peso ou sobrepeso.

O atraso na menstruação pode surgir devido à gravidez, especialmente se a mulher tiver tido uma relação sexual desprotegida. Mas também pode ocorrer devido a problemas de saúde, como no caso da síndrome dos ovários policísticos, hipotireoidismo ou estresse.

Causas da menstruação atrasada

Gravidez Excesso de atividade física Dietas muito restritivas Alterações no sistema reprodutor Alterações do hipotálamo e hipófise Pílula de uso contínuo Pré menopausa Pós-parto Uso de anticoncepcional Alterações hormonais na adolescência Estresse e ansiedade



É importante fazer o teste de gravidez sempre que a menstruação tiver atrasada e consultar o ginecologista para avaliar se o atraso ou ausência da menstruação são causados por condições de saúde, e desta forma ser indicado o melhor tratamento para regular o ciclo menstrual e fazer a menstruação descer.



Como fazer a menstruação descer?

As principais formas de fazer a menstruação descer mais rápido são:

1. Use anticoncepcionais

Uma forma de fazer a menstruação descer mais cedo, e de forma programada, para mulheres que utilizam anticoncepcionais regularmente, contendo estrogênio e progesterona, é fazer a pausa da cartela, uma semana mais cedo, por exemplo.



Normalmente, as pílulas combinadas são utilizadas durante 21 dias seguidos, fazendo uma pausa 7 dias, sendo que a menstruação desce nesse período de pausa.



Essa interrupção da cartela pode ser programada quando a mulher tiver algum evento programado, como viagem ou casamento, por exemplo.



No entanto, é importante ressaltar que, interromper o uso do anticoncepcional antes de terminar a cartela, pode aumentar o risco de uma gravidez indesejada, caso a mulher tenha contato íntimo desprotegido.



Por isso, essa interrupção programada do anticoncepcional deve ser feita com orientação do ginecologista, devendo a mulher usar um método contraceptivo de barreira, tanto para evitar uma gravidez, como para evitar infecções sexualmente transmissíveis.

2. Tome medroxiprogesterona

A medroxiprogesterona pode ajudar a regular os níveis hormonais e fazer a menstruação descer, e deve ser usada somente com indicação do ginecologista após avaliação da causa da ausência da menstruação.

A medroxiprogesterona é um hormônio sintético semelhante à progesterona, que é naturalmente produzida pelo corpo, sendo normalmente indicada para o tratamento da ausência de menstruação por mais de 3 meses, em mulheres que não estão comprovadamente grávidas, e que apresentam alterações hormonais.



O remédio não possui ação contraceptiva e não previne uma gravidez indesejada, sendo que, nesse caso, para mulheres que desejam evitar uma gravidez, deve-se consultar o ginecologista que pode indicar o melhor método anticoncepcional de forma individualizada.

3. Tome primosiston

O remédio deve ser utilizado apenas com indicação do ginecologista após avaliação e realização de exames da mama e do útero, além de testes que excluam a possibilidade de gravidez.

O Primosiston contém dois hormônios na sua composição, a noretisterona e etinilestradiol, que são capazes de impedir a ovulação e a produção hormonal, sendo indicado para antecipar ou atrasar a menstruação, ou para interromper o sangramento disfuncional do útero.



O Primosiston, embora tenha hormônios na sua composição, não é um anticoncepcional, portanto não deve ser usado como método para prevenir gravidez.

4. Suplemente com vitamina C

Estudos têm associado a suplementação de vitamina C com a redução dos níveis de progesterona e aumento dos níveis de estrogênio no organismo, o que pode provocar contrações no útero, e fazer a menstruação descer mais rapidamente. No entanto, ainda são necessários mais estudos que comprovem esse efeito no organismo feminino.

Os suplementos de vitamina C devem ser usados com indicação do médico ou nutricionista, pois são contra-indicados para pessoas com história de pedra nos rins por oxalato, insuficiência renal grave ou falência renal, ou hemocromatose, além de poderem causar efeitos colaterais como diarreia, náusea, vômito ou dor abdominal.



Além disso, a vitamina C não deve ser usada na gravidez, e, por isso, no caso da menstruação não descer no dia certo, deve-se fazer um teste de gravidez e consultar o ginecologista.

5. Use remédios naturais

Alguns remédios naturais, como o chá de gengibre ou o chá de orégano, por exemplo, possuem substâncias que são capazes de aumentar a contração uterina, o que pode ajudar a descer a menstruação, quando são tomados próximos ao dia em que a menstruação deveria descer normalmente.

No entanto, a maior parte dos chás usados para descer a menstruação não possuem comprovação científica em humanos, além de poderem causar defeitos graves no bebê ou aborto, se tomados durante a gravidez.



Por isso, antes de utilizar os remédios naturais para a menstruação descer, é importante fazer um teste de gravidez, e consultar o ginecologista para que seja avaliada e identificada a causa do atraso na menstruação.

6. Evite exercícios físicos vigorosos

Fazer exercícios físicos vigorosos, em excesso ou com sobrecarga de pesos, pode causar alterações hormonais, como redução dos níveis de estrogênio no corpo, o que pode levar à amenorréia, que é a ausência ou atraso da menstruação, especialmente no caso de atletas.

Uma boa forma de evitar que isso aconteça, e fazer a menstruação descer mais rapidamente, é praticar atividades físicas regularmente que não sobrecarregam o corpo ou reduzir a quantidade de exercícios feitos diariamente.

7. Tenha relações sexuais

A relação sexual regular ajuda a diminuir o estresse e promove o equilíbrio hormonal, ajudando a regular o ciclo menstrual.

Além disso, durante o orgasmo ocorre um aumento do fluxo sanguíneo para a região pélvica e uma dilatação do útero, o que pode fazer a menstruação descer, especialmente quando o contato íntimo ocorre alguns dias antes da data que seria normal para a menstruação descer.

8. Faça alterações na sua dieta

Fazer alterações na dieta, com orientação do nutricionista, é importante para ajudar a regular os níveis hormonais e fazer a menstruação descer, especialmente em mulheres que possuem o ciclo menstrual irregular devido ao baixo peso corporal, sobrepeso ou fazem dietas muito restritivas.

O baixo peso corporal e as dietas restritivas podem causar uma redução da quantidade de nutrientes para o corpo, fazendo com que o organismo utilize a pouca quantidade de nutrientes para manter as funções vitais do corpo.

Já o sobrepeso ou obesidade, pode levar a um aumento de adipocinas no corpo, que são moléculas liberadas pelas células de gordura, resultando em alterações hormonais, irregularidades no ciclo menstrual, ausência de ovulação, resistência à insulina, síndrome dos ovários policísticos, ou até infertilidade.Desta forma, fazer alterações na dieta, fazendo uma alimentação balanceada, incluindo frutas, legumes e verduras frescos, além de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, para ajudar a regular os níveis hormonais e fazer a menstruação descer regularmente.