Como saber se estou grávida? Saiba os sintomas, métodos para descobrir e qual o exame pode ser feito

Os sintomas da gravidez podem variar entre as pessoas, mas alguns são típicos e bastante conhecidos, como menstruação atrasada e enjoos. Apesar de algumas suspeitas, os primeiros sintomas podem ser silenciosos e passar despercebidos na rotina agitada do dia-a-dia. Questões como ciclos irregulares, doenças no útero e até a prática de atividade física podem ser um dos motivos que influenciam a descoberta tardia de uma gravidez.

Para auxiliar neste momento, a Redação Integrada de O Liberal selecionou os métodos para descobrir uma gravidez e quais os exames disponíveis no mercado. Confira as dicas.

Mudanças nas mamas

Um dos primeiros sinais a serem vistos no corpo é o aumento das mamas. Elas podem ficar inchadas, doloridas e as aréolas e mamilos até mudam de coloração, ficando mais escuros do que o normal. Isso ocorre por causa dos tubérculos de Montgomery, glândulas que preparam aréola e mamilo para a amamentação, que se desenvolvem e incham.

Além disso, pode sair um liquido branco, o colostro, que é produzido em função da regulação hormonal oscilante. Pode ser notada uma coloração arroxeada na mucosa vaginal (sinal de Kluge) e a cianose vaginal e cervical (sinal de Chadwick), que muda a cor dessas regiões por causa do aumento no fluxo de sangue.

Atraso na menstruação

Outro sinal típico de gravidez é a menstruação atrasada. Porém, ainda pode ocorrer um sangramento de escape, caracterizado com uma cor marrom e menos intensa. Isso acontece depois da implantação do embrião no endométrio.

Sinais do corpo

Se atente para enjoos e vômitos causados por situações que são comuns na sua rotina e o aumento da frequência urinária. Esses são outros sinais que podem ser um alerta para uma gravidez. Os outros são:

Prisão de ventre;

Alterações de humor;

Labilidade emocional acompanhada de sonolência;

Sensação de cansaço;

Cólicas de baixa intensidade;

Inchaço nos pés e nas pernas

Quais os exames disponíveis para confirmar uma gravidez?

Durante a desconfiança de uma gravidez, muitas pessoas recorrem a testes mais rápidos, como os disponíveis em farmácias. Esses testes são feitos na urina e não precisam de laboratório para emitir um resultado.

Isso ocorre devido a uma secreção do hormônio chamado Gonadotrofina Coriônica Humana, que pode ser identificado na urina e no sangue materno.

Já o método mais confiável para detectar uma gravidez é o teste da dosagem sanguínea do hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana (hCG), o Beta HCG. Este hormônio começa a ser produzido entre 6 a 8 dias após a fecundação e os resultados costumam sair entre 1 semana. Com informações do portal UOL.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)