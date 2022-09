Claudia Raia grávida: entenda as chances da mulher engravidar depois dos 50 anos

Na segunda-feira (19), Claudia Raia, de 55 anos, pegou todo mundo de surpresa ao anunciar que está grávida do seu terceiro filho, o primeiro com o marido Jarbas Homem de Mello. Por ser incomum uma mulher conseguir engravidar de forma espontânea após os 40 anos, quando a capacidade de reproduzir diminui gradativamente, a gravidez surpreendeu a própria atriz. Por isso, entenda quais as chances da mulher gerar um bebê depois dos 50 anos. As informações são do O Globo.

VEJA MAIS

As chances raras são exemplificadas pelo número limitado de óvulos que a mulher carrega durante a vida, além das alterações na liberação de hormônios. Uma vez que, a mulher nasce com uma quantidade de folículos pré-estabelecida, e vai liberando aos poucos até chegar na menopausa.

A partir dos 35 anos, esse número de folículos (que desenvolvem os óvulos), passa por um declínio acentuado. Por isso, muito se fala que a idade "ideal" para engravidar é dos 20 aos 29 anos, quando a capacidade reprodutiva está a todo vapor.

Já entre os 44 e 55 anos, o declínio citado leva à menopausa, quando os últimos folículos morrem e ocorre a última menstruação. Ao chegar nesse período, é quase impossível engravidar de maneira natural, mas esse "estágio" só é atingido quando a mulher está sem menstruar há, pelo menos, 12 meses.

Vale ressaltar que mulheres a partir de 40 anos que engravidam de forma natural podem estar na fase do climatério, que acontece na transição do período fértil para o não reprodutivo. É comum que a interpretação desse processo seja feita como menopausa devido aos sintomas e a ausência ou desregulação da menstruação, no entanto, não é.

Fertilização in vitro

Com o avanço da tecnologia, fica cada vez mais comum a gravidez depois dos 40 anos graças a fertilização in vitro. A técnica faz a coleta de óvulos e os fertiliza com o sêmen. O processo inclui desde a fertilização até o desenvolvimento dos embriões, que são cultivados dentro de uma incubadora até serem transferidos para o útero.

Gravidez Claudia Raia

No caso de Claudia Raia, a atriz não especificou se a gravidez ocorreu de forma espontanêa, mas se mostrou surpresa por conseguir gerar um bebê aos 55 anos. "Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue de gravidez, eu falei: 'Amor, você está bem louca. De onde que você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade". Aí ela falou: 'Mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas", disse ela nos stories do Instagram.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)