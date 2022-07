Comissária de bordo descobre que estava grávida ao fazer cocô: 'Vi os pés saindo'

Uma britânica revelou a forma insólita como descobriu não apenas que estava grávida, como estava prestes a dar à luz um bebê. do momento de choque quando percebeu que estava dado à luz uma criança. Lucy Jones, uma comissária de bordo recém-contratada de 22 anos, relatou que a descoberta da gravidez foi um choque duplo. Ela disse que sentiu vontade de ir ao banheiro e, de repente, viu os pés do bebê já saindo. As informações são do Daily Mail.

A jovem de Bristol contou que trabalhava 70 horas por semana, costumava frequentar boates e ainda menstruava regularmente, além de tomar regularmente a pílula anticoncepcional, nos meses anteriores ao parto de sua filha, Ruby.

Como comissária de bordo em treinamento, ela também passou por exames médicos que confirmaram seu bom estado de saúde e a aptidão para o trabalho em grandes altitudes (30.000 pés), incluindo dois testes de gravidez, apenas um mês antes de dar à luz.

Lucy descreveu o momento da chegada de sua filha como “aterrorizante”. Ela contou que sentiu o estômago “virar” enquanto estava deitada na cama e, depois de correr para o banheiro, sentiu uma “batida”. Foi quando olhou para baixo e descobriu “dois pés saindo”.

Ela agora quer aumentar a conscientização sobre a gravidez silenciosa, que acontece quando as mulheres simplesmente não sabem que estão esperando um bebê. Apesar da filha, agora com quatro meses, “chegar magicamente” e sem aviso prévio, Lucy disse que foi levada à maternidade como um “pato na água” e não mudaria nada na sua vida.