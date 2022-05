Sem saber que estava grávida, jovem dá à luz ao primeiro filho sozinha em casa

Sem saber que estava grávida, Amanda Coelho de Jesus, de 23 anos, foi pega de surpresa ao ter contrações e dar à luz uma menina, quando estava sozinha em casa. O caso aconteceu no bairro Silvanópolis, em Cuiabá (MT), e a própria gestante precisou cortar o cordão umbilical da filha.

Por ter cisto no ovário - o que pode deixar o ciclo menstrual feminino desregulado - e sobrepeso, a família e a própria jovem não desconfiaram da gravidez. A avó só soube do nascimento ao chegar em casa e ver a neta no quarto. "Quando eu vi a criança, fiquei surpresa, mas, claro que apoiei a minha filha. Até porque ela quis ficar com a neném e muitas mães às vezes nem querem os filhos”, disse ela.

Problemas para registrar a criança

Amanda e a mãe foram até o hospital de Cuiabá para realizar os procedimentos necessários e certificar que a criança realmente havia nascido da jovem. De lá, elas foram encaminhadas para o Conselho Tutelar para emitir um documento que permite o registro no cartório. No entanto, o órgão alegou que, para isso, seria necessário um exame de DNA.

“Quando chegamos o pessoal de lá [Conselho Tutelar] não acreditou muito que a bebê tinha nascido da minha filha e, como precisamos desse documento para registrar a menina, disseram que teríamos que fazer um exame de DNA. Só que nós não temos dinheiro para isso”, desabafou. O 3º Conselho Tutelar de Cuiabá, responsável pela região onde a jovem reside, disse que iria se pronunciar sobre o caso.

