Mulher vai ao médico com dores nas costas e descobre que está grávida de quase oito meses

Uma mulher descobriu que estava grávida de quase oito meses após ir ao médico com fortes dores nas costas e realizar um raio-x, que atestou a gravidez. A moradora de Itanhaén, São Paulo, afirma que ficou assustada quando soube da gestação. A dona de casa Eliane Santana, de 39 anos, foi ao hospital municipal para uma consulta com um médico clínico geral e foi encaminhada para a maternidade. Com informações do G1 Santos e Região.

“Como eu estava com muita dor do lado esquerdo [nas costas], fui ao clínico geral. [Na unidade de saúde] eles pediram um raio-x e, pelo exame, descobriram que eu estava grávida. Me encaminharam para a maternidade para ver se estava tudo bem, até porque grávida não pode fazer raio-x”, afirma.

Eliane conta que os profissionais que a atenderam explicaram que nem todas as gestações manifestam sintomas. “Me falaram que cada mulher e gravidez é de um jeito. Umas têm enjoos e outras não. Eu não tive sintoma. O bebê está na parte de trás, perto da costela. Por isso não tive barriga e sinto dor nas costas”.

A dona de casa está esperando o quinto filho. Segundo ela, nas gestações anteriores teve sintomas comuns. “Não tive barriga nenhuma. Tudo diferente das outras gravidezes. Minha filha mais velha tem 24 anos”.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)