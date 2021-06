Ex-atriz pornô descobre gravidez após visitar cartomante: ‘O teste deu positivo’

A ex-atriz pornô Lana Rhoades está esperando o primeiro filho. Ela contou que soube da gestação de maneira inusitada. Lana passou por alguns abortos ano passado e, depois de visitar uma vidente, descobriu que estava gravida novamente. Ela disse que a cartomante tinha dito que um bebê faria parte de sua vida em breve.

“Fomos em uma vidente e ela disse que eu, ou alguém próximo a mim, ficaria grávida. Fui para casa, fiz um teste de gravidez, e descobri que eu estava grávida”, revelou ela. Ela ainda disse que suas amigas acharam que a notícia era uma “pegadinha”.

Ela acrescentou: “Elas estavam tipo: ‘Oh, querida! Não chore’. Mas eu estava tipo: ‘Eu estou feliz’”, disse ela. “Eu gostava de sair e beber, mas agora é diferente, isso não me deixa mais contente”, revelou ela.

Amara Maple, verdadeiro nome de Lana Rhoades, contou que está muito feliz com a gestação, por conta dos abortos espontãneos que sofreu no passado. “Passei por abortos espontâneos no passado, após engravidar. Eu me casei, fiquei grávida, e tive abortos espontâneos. Após passar por isso no passado, eu sinto que estou pronta”, contou ela.

Solteira desde o término com o youtuber Mike Majlak, Lana disse que torce para ser uma menina. Mike diz que não é o pai da criança: “Há alguns meses, eu e a Lana nos separamos. Conheci outras pessoas e ela também. Continuamos amigos, mas esse novo amigo dela é o responsável por isso”, disse ele.