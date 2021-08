Estudante descobre que estava grávida do cantor Xamã no dia do parto

O colunista Leo Dias, do Metrópole, publicou que o rapper Xamã virou pai de forma inesperada. A estudante de Direito Nicole Junqueira conta que teve uma relação sexual com o cantor no camarim da boate All In, no Rio de Janeiro, há nove meses, e depois não se falaram mais. Na última sexta-feira, 6, ela sentiu fortes dores abdominais e foi levada ao hospital Pedro Ernesto, no Rio, onde surpreendeu a todos ao dar a luz ao pequeno Davi, de 3,7 quilos.

Segundo o colunista, a família da estudante ficou em choque, incluindo o pai da jovem, que é médico. Nicole afirma que não sabia que estava grávida e que, durante esse período, menstruou normalmente e não manteve relações com mais ninguém porque estava atarefada com os estudos.

“Quando eu olhei pro meu filho, eu vi que era a cara do Xamã. Já avisei a ele que ele é pai. E já falei para ele marcar o DNA. Eu não tenho dúvida alguma de que o filho é dele”, disse.

Xamã ainda não se pronunciou. Nicole criou um perfil no Instagram, onde compartilhou o texto de Leo Dias e reforçou que a assessoria do cantor ainda não falou sobre o assunto, mas que ela fará um anúncio em 24 horas.

No mesmo perfil, ela postou uma foto do bebê acompanhada de uma declaração apaixonada pelo filho.