Desejo inusitado: grávida viraliza ao comer esponja com sabão; vídeo

O momento em que uma grávida mata o "desejo inusitado" de comer esponja com sabonete viralizou nas redes sociais na última terça-feira (27) após Karina Valéria, de 28 anos, ser registrada pelo noivo comendo o material de limpeza sem engoli-los.

"Nossa, que delícia. A textura? Arde a garganta, mas é muito bom, quer provar?", diz a médica antes de cuspir para fora o pedaço de esponja. O vídeo já conta com mais de 3 mil comentários e 110 mil curtidas. Veja:

Em entrevista ao portal Uol, Karina revelou que descobriu a gravidez do filho Pedro em fevereiro, mas que o desejo estranho não é uma novidade. "Eu já tinha feito isso, não lembro bem, mas acho que quando eu tinha uns 12 anos. Quando estava grávida, por várias vezes, eu fiquei com vontade, mas não comi. Aí uns 15 dias atrás eu comi. Falei 'cara, eu vou mastigar, pelo menos para ver se passa essa vontade'. Eu só mastiguei, só para matar essa vontade mesmo", contou ela.

O flagra levantou um debate entre os internautas, que apontaram que a médica poderia estar sofrendo com falta de nutrientes. No entanto, Karina detalhou que faz acompanhamento com obstetra, ginecologista e nutricionista, e está bem de saúde. "Não é uma coisa saudável de forma alguma, mas não chega a ser uma deficiência nutricional. Não tem nada errado nos meus exames", relatou.

Desejos estranhos

Nos comentários do registro, vários usuários passaram a relatar alguns desejos ainda mais estranhos de que Karina. "As coisas mais absurdas que me falaram foi sorvete com manteiga, vontade de chupar pano de chão molhado. Teve uma menina que teve vontade de morder o braço do açougueiro, foi bater na casa do açougueiro para morder o braço dele", lembrou ela, relatando que comer cocô de galinha e reboco de parede também estavam entre os pedidos inusitados.

