Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, disse para Ana Castela após fim do namoro

A boiadeira chegou a passar o Natal com Zé Felipe em celebração organizada por Poliana e Leonardo

Estadão Conteúdo
fonte

Leonardo e Poliana Rocha (Instagram)

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e esposa de Leonardo, deixou uma mensagem carinhosa para a ex-nora Ana Castela, após o fim do namoro entre os cantores.

"Desejo tudo de melhor na sua vida! Estarei sempre torcendo por você!", comentou Poliana em uma publicação de Ana Castela no Instagram - uma sequência de fotos dos bastidores do show realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, no Réveillon.

A boiadeira chegou a passar o Natal com Zé Felipe em celebração organizada por Poliana e Leonardo. A família da cantora também estava presente, e ela compartilhou fotos com os enteados, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé com a influenciadora Virgínia.

O término do relacionamento foi anunciando por Zé no Instagram poucos dias depois, na segunda-feira, 29. "Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu ele em um story que trazia uma foto do agora ex-casal.

Ele ainda expressou carinho pela família Castela e disse que ama a cantora. "Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho", esclareceu. Ana e Zé assumiram o relacionamento em outubro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ZÉ FELIPE/ANA CASTELA/TÉRMINO/POLIANA ROCHA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda