VÍDEO: Passageira de cruzeiro fica presa em estrutura de toboágua e vive momentos de desespero
Não há informações sobre como a mulher foi resgatada, nem se ela se ela teve algum ferimento
Uma passageira, de identidade não revelada, de um cruzeiro, ficou presa dentro da estrutura de um toboágua popularmente conhecido como Ocean Loops, atração famosa de alguns navios.
O incidente aconteceu durante um cruzeiro da empresa Norwegian Cruise Line, pelo Alasca, na costa do Canadá. Imagens gravadas por um turista que também estava embarcado no navio mostram a mulher presa e em completo desespero dentro da estrutura.
Publicado no TikTok, vídeo tem cerca de sete milhões de visualizações e mais de 249 mil curtidas e causou sensação de claustrofobia em inúmeros internautas. "Sou tão claustrofóbico, esse é meu pior pesadelo”, afirmou um dos internautas.
De acordo com a empresa, é necessário ter pelo menos um metro de altura e pesar entre 54 a 136 kg para descer com segurança no toboágua. A Norwegian Cruise Line afirma haver saídas de emergência ao longo do tubo, por onde funcionários treinados podem resgatar os passageiros em segurança.
Não há informações sobre como a mulher foi resgatada, nem se ela se ela teve algum ferimento. A companhia norueguesa de cruzeiros não se manifestou sobre o incidente até o momento.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
