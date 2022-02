Criança de 8 anos morre em parque aquático após cair de toboágua de 15 metros

Um menino de 8 anos morreu na tarde do último domingo (13/02) após cair de um toboágua de 15 metros do parque aquático Di Roma Acqua Park, localizado na cidade turística de Caldas Novas, no sul de Goiás. A vítima entrou em uma área que estava em manutenção, chamada de Vulcão, e sofreu a queda por volta das 15h. Conforme uma nota da prefeitura do município, a criança não resistiu as lesões no corpo, traumatismo craniano, afogamento e uma parada cardiorrespiratória.

VEJA MAIS

Um guarda-vidas do próprio clube foi quem prestou os primeiros-socorros, enquanto o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) estava a caminho do resgate. A equipe levou o menino para o hospital municipal, onde ele chegou a ser intubado, mas diante da gravidade dos ferimentos, seria transferido pelos bombeiros para um hospital de Goiânia. Ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória antes de ser transferido e morreu.

Toboágua estava em obras para a melhor segurança dos clientes

Segundo uma publicação nas redes sociais do parque, feita na semana passada, o local da queda da vítima estava em obras para garantir mais segurança e aumentar a diversão dos clientes. “Com o intuito de garantir a segurança de todos e aumentar ainda mais sua diversão, iniciamos obras em nosso vulcão. Com isso, os toboáguas do vulcão estarão indisponíveis até a finalização da obra, prevista para o dia 30/06”, diz a publicação, confira:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal, Heloá Canali)