VÍDEO: Adolescente se afoga após ter cabelo sugado pelo ralo de piscina

Uma família entrou em pânico quando viu Maria Rita, uma adolescente de 13 anos, se afogar após ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina, no Piauí. A jovem, que ficou dois minutos submersa, foi salva por um homem que estava no local. Ele cortou o cabelo da jovem com uma faca e a retirou da piscina. Com informações do G1 SP.

De acordo com a mãe de Maria Rita, ela mergulhou e o cabelo ficou preso. A jovem revelou que pensou que alguém tivesse pisado no cabelo dela, e tentou voltar, mas não conseguiu. "Foi quando minha filha percebeu que foi o sugador. Ela manteve todo o controle, prendeu a respiração e começou a bater a perna para que alguém pudesse vê-la. Aí o pessoal foi até a água, tentaram soltar o cabelo dela, não conseguiram, desligaram a energia da casa e não deu certo”, comentou Rozana.

Após a adolescente ter sido retirada da piscina, foi feita uma massagem cardíaca e Maria Rita acordou. A garota foi encaminhada para um hospital e ficou em observação. Na última segunda-feira (6), a mãe levou a filha para fazer exames, que atestou que Maria Rita está bem e não precisa realizar mais procedimentos médicos.

“Para mim como mãe, ver ela saindo desacordada, eu vejo como um milagre. É um aparelho que a gente não sabe onde fica, não conhece, não tem noção. Eu espero que essa informação chegue a mais pessoas, que todos saibam o perigo que é uma piscina. A minha filha poderia ter morrido”, disse Rozana.