Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: tempestade provoca pânico em navio e interrompe show de Alok

Ventania em alto-mar causou correria durante cruzeiro de Réveillon e levou à evacuação da área do palco

Hannah Franco
fonte

Show de Alok é interrompido após tempestade em cruzeiro (Reprodução/Instagram)

Uma forte tempestade provocou momentos de tensão e pânico entre passageiros de um cruzeiro de Réveillon na madrugada desta sexta-feira (2/1). Um vídeo divulgado pelo influenciador Francisco Garcia mostra a correria a bordo do navio MSC Preziosa durante uma ventania que levou à interrupção do show do DJ Alok.

Segundo o relato do influenciador, a chuva intensa e o vento forte começaram de forma repentina enquanto o artista se apresentava. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver passageiros correndo, funcionários orientando o público a deixar a área do palco e objetos sendo derrubados pela força da ventania. Ninguém ficou ferido.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Manu Bahtidão surge com look assinado pela Dolce & Gabbana
Cantora compartilhou produção nas redes sociais antes de ir ao show de Alok, na virada do ano

image Alok é a primeira atração confirmada do Carnaval de Cametá em 2026
DJ se apresenta no sábado de carnaval, em 14 de fevereiro; festa terá novo formato e circuito ampliado

Show foi interrompido e áreas próximas ao palco foram evacuadas

De acordo com Francisco Garcia, o temporal durou entre 20 e 30 minutos e causou a evacuação das áreas próximas ao palco. Ele contou que o navio chegou a inclinar durante a tempestade, o que aumentou o clima de apreensão entre os passageiros.

“Da série: tem coisas que só acontecem quando eu estou presente. Minha gente, finalizando nosso Réveillon no cruzeiro, teve uma tempestade. Era gente correndo para todo lugar, segurança tirando o povo e gritando ‘bora, desce’. [Estava] voando coisa, a embarcação começou a ficar torta. Minha cunhada e minha sobrinha ficaram desesperadas”, relatou o influenciador.

Ainda segundo ele, idosos tiveram dificuldade para deixar o local, já que o vento empurrava os passageiros. Algumas pessoas tentaram segurar garrafas e latas que caíam de geladeiras devido ao balanço da embarcação.

Começo da tempestade

Francisco Garcia informou que a tempestade começou por volta de 0h27, quando o navio retornava de Búzios (RJ). “Foi tudo muito rápido. Estava tudo normal, sem balanço, e de repente essa ventania causou tudo isso”, afirmou.

O show de Alok chegou a ser interrompido, e o DJ deixou o palco durante o momento mais intenso da chuva. Minutos depois, com a diminuição da ventania e a situação aparentemente controlada, a apresentação foi retomada, embora muitos passageiros já tivessem retornado às cabines.

Navio mudou rota e chegou atrasado

Na manhã desta sexta-feira, antes do desembarque, os passageiros receberam um comunicado interno informando que, devido à tempestade, o MSC Preziosa precisou alterar a rota e chegaria com atraso ao Porto de Santos, onde atracou ao longo do dia.

Em novos vídeos, o influenciador afirmou que, após o fim da tempestade, a situação se normalizou. “O DJ Alok estava tocando, ele parou e começou a chover. [Depois] o Alok voltou e deu tudo certo”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Alok

cruzeiro

tempestades
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

DIPLOMACIA

Chanceler venezuelano diz que ministro brasileiro condenou ataque dos EUA em ligação

Segundo Yván Gil, Mauro Vieira expressou “forte condenação” e solidariedade após ação militar norte-americana na Venezuela

03.01.26 9h11

Habitação

Minha Casa Minha Vida quer chegar a 3 milhões de unidades contratadas em 2026

Investimento público superou R$ 300 bilhões, priorizando famílias de baixa renda e ampliando faixas de financiamento

02.01.26 13h51

Brasil

Incêndio de grande proporção atinge Colégio Marista Santa Maria no RS

Moradores próximos tiveram de deixar suas casas por causa da intensa fumaça

26.12.25 21h33

Onda de calor no fim do ano: cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média

26.12.25 16h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

DÁ PRA ACREDITAR?

Bolsonaro e irmão marcam número 13, apostam e ganham na Mega da Virada; veja quanto foi!

A aposta premiada, sorteada na quinta-feira (1º), foi feita por meio de um bolão, em parceria com o irmão Renato Bolsonaro e um assessor.

02.01.26 9h53

POLÍCIA

Bebê de 11 meses é morta em Buriticupu; tio suspeito do crime é assassinado pelo pai da criança

Caso ocorreu durante a virada do ano e é investigado pela Polícia Civil do Maranhão

03.01.26 19h06

NOVA GUERRA MUNDIAL?

Após prever ataque dos EUA, astróloga diz que Brasil pode ser afetado; veja

Previsão divulgada nas redes sociais ganhou repercussão após acertos anteriores apontados pela própria astróloga

03.01.26 17h30

HAJA GRANA!

Mega da Virada: veja de onde são os ganhadores, valores que receberão e prêmios da quina e da quadra

No total, seis apostas foram as vencedoras, sendo de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas no meio online.

01.01.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda