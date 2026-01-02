VÍDEO: tempestade provoca pânico em navio e interrompe show de Alok

Uma forte tempestade provocou momentos de tensão e pânico entre passageiros de um cruzeiro de Réveillon na madrugada desta sexta-feira (2/1). Um vídeo divulgado pelo influenciador Francisco Garcia mostra a correria a bordo do navio MSC Preziosa durante uma ventania que levou à interrupção do show do DJ Alok.

Segundo o relato do influenciador, a chuva intensa e o vento forte começaram de forma repentina enquanto o artista se apresentava. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver passageiros correndo, funcionários orientando o público a deixar a área do palco e objetos sendo derrubados pela força da ventania. Ninguém ficou ferido.

VEJA MAIS

Show foi interrompido e áreas próximas ao palco foram evacuadas

De acordo com Francisco Garcia, o temporal durou entre 20 e 30 minutos e causou a evacuação das áreas próximas ao palco. Ele contou que o navio chegou a inclinar durante a tempestade, o que aumentou o clima de apreensão entre os passageiros.

“Da série: tem coisas que só acontecem quando eu estou presente. Minha gente, finalizando nosso Réveillon no cruzeiro, teve uma tempestade. Era gente correndo para todo lugar, segurança tirando o povo e gritando ‘bora, desce’. [Estava] voando coisa, a embarcação começou a ficar torta. Minha cunhada e minha sobrinha ficaram desesperadas”, relatou o influenciador.

Ainda segundo ele, idosos tiveram dificuldade para deixar o local, já que o vento empurrava os passageiros. Algumas pessoas tentaram segurar garrafas e latas que caíam de geladeiras devido ao balanço da embarcação.

Começo da tempestade

Francisco Garcia informou que a tempestade começou por volta de 0h27, quando o navio retornava de Búzios (RJ). “Foi tudo muito rápido. Estava tudo normal, sem balanço, e de repente essa ventania causou tudo isso”, afirmou.

O show de Alok chegou a ser interrompido, e o DJ deixou o palco durante o momento mais intenso da chuva. Minutos depois, com a diminuição da ventania e a situação aparentemente controlada, a apresentação foi retomada, embora muitos passageiros já tivessem retornado às cabines.

Navio mudou rota e chegou atrasado

Na manhã desta sexta-feira, antes do desembarque, os passageiros receberam um comunicado interno informando que, devido à tempestade, o MSC Preziosa precisou alterar a rota e chegaria com atraso ao Porto de Santos, onde atracou ao longo do dia.

Em novos vídeos, o influenciador afirmou que, após o fim da tempestade, a situação se normalizou. “O DJ Alok estava tocando, ele parou e começou a chover. [Depois] o Alok voltou e deu tudo certo”, disse.