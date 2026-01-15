Passageiros são retirados de cabines após inundação em navio de cruzeiro no Brasil
Passageiros que estavam em um cruzeiro da MSC Cruzeiros, que tinha escalas em Santos (SP), Búzios (RJ), Maceió (AL) e Salvador (BA), precisaram deixar suas cabines após um vazamento de água atingir a embarcação na manhã de segunda-feira, 12.
Segundo a empresa, o problema ocorreu em uma tubulação de água que integra o sistema de segurança contra incêndios do navio. No entanto, a Capitania dos Portos de Alagoas, subordinada à Marinha, afirmou, em nota enviada ao Estadão, que a rede afetada foi a de circulação de água da piscina, que não faz parte do sistema de combate a incêndio da embarcação.
Com o vazamento, algumas cabines e um corredor de área comum ficaram alagados. "O problema foi rapidamente solucionado por nossas equipes técnicas, e todas as áreas afetadas passaram por limpeza profunda", disse a MSC Cruzeiros em nota enviada ao Estadão.
A empresa afirmou que os passageiros foram "prontamente assistidos" e que não houve risco à segurança em nenhum momento. "Lamentamos profundamente os transtornos causados aos nossos hóspedes', acrescentou.
De acordo com a Capitania, uma equipe de inspetores navais verificou a situação assim que a embarcação atracou no Porto de Maceió, na quarta-feira, 14. "Durante a inspeção, constatou-se que o reparo já havia sido realizado e o sistema restabelecido", informou o órgão.
A Capitania afirmou ainda que o incidente não representou risco à navegação, à vida humana no mar nem ao meio ambiente e que solicitou esclarecimentos adicionais ao navio sobre o ocorrido.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA