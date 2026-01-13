Homem sobrevive a naufrágio após flutuar em porta de geladeira à deriva no mar

Um barco naufragou no fim da tarde de segunda-feira (12) em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Até o momento, tem-se a notícia de que duas pessoas estavam a bordo da embarcação e eram pai e filho, sendo que o filho conseguiu ser resgatado na manhã desta terça-feira (13), porque estava flutuando com uma porta de geladeira que estava à deriva no mar.

As imagens registradas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar flagraram o momento em que a vítima, de 37 anos, foi encontrada no mar depois de passar a noite e a madrugada sozinha no local. Após ser resgatado com vida, o filho foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul, onde está passando pelos devidos cuidados médicos.

Naufrágio da embarcação

Até o momento, ainda não há informações exatas do que poderia ter causado o naufrágio da embarcação, o único conhecimento que se tem é que a embarcação teria afundado na segunda-feira (12). Após o episódio, o barco foi encontrado entre a Ilha dos Tamboretes e a Enseada (SC).

