VÍDEO: Detentos atuam na limpeza após temporais em Ubá, mas sem proteção adequada; caso é apurado

A cidade de Ubá, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, enfrenta um cenário de destruição após fortes chuvas que atingiram a região desde o início da semana. Para auxiliar nos trabalhos de recuperação, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública enviou um grupo de onze detentos.

No entanto, a mobilização gerou controvérsia após denúncias de que os presos estavam realizando a limpeza sem os equipamentos básicos de segurança.

Falta de equipamentos chamou atenção

Imagens e vídeos divulgados por moradores mostraram internos trabalhando sem luvas, botas e outros itens essenciais de proteção. Um vídeo que circula nas redes registrou dois detentos descalços, retirando lama de uma residência afetada pelas chuvas, o que gerou preocupação sobre os riscos à saúde e segurança dos trabalhadores.

Além disso, uma publicação no perfil oficial do Departamento Penitenciário de Minas Gerais mostrava os presos embarcando em um caminhão também descalços. O conteúdo foi removido após a repercussão negativa.

VEJA MAIS

Pronunciamento do governo e apuração do caso

Após a repercussão negativa nas redes sociais, os detentos foram retirados das áreas onde estavam atuando. Em resposta, o diretor da unidade prisional encaminhou à representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Ubá registros que indicavam a entrega de botinas aos internos.

Confira o registro

Em nota oficial, o governo de Minas Gerais garantiu que os presos envolvidos em frentes de trabalho estão equipados com os devidos equipamentos de proteção individual, como botas impermeáveis. A Secretaria afirmou que as imagens divulgadas representam "situações excepcionais" e que o caso está sendo apurado internamente para possíveis responsabilizações.

Trabalho prisional e condições de segurança

A participação de detentos em trabalhos de limpeza e recuperação de áreas afetadas por desastres naturais é uma prática prevista em lei, com o objetivo de contribuir para a ressocialização dos internos.

Além disso, essas atividades possibilitam a redução de pena e a capacitação profissional. No entanto, a legislação estabelece que as condições de trabalho devem ser adequadas, especialmente no que se refere à segurança dos envolvidos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)