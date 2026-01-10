Vídeo de naufrágio de embarcação carregada com madeira circula nas redes sociais

Na manhã deste sábado, imagens começaram a circular nas redes sociais, do naufrágio de uma embarcação carregada com madeira. O vídeo mostra o exato momento em que o barco perde a estabilidade e afunda de forma rápida e inesperada. O perfil Castanhal Conectado, foi um dos que divulgou o caso.

As imagens mostram a embarcação inclinando cada vez mais até ser completamente submersa pela água, levando toda a carga de madeira que transportava. O que chama atenção nas gravações é a rapidez com que o naufrágio ocorre. Duas pessoas que estavam na tripulação foram socorridas por uma outra embarcação que passava pela área no momento do naufrágio.

Ainda não há informações claras sobre o que pode ter causado o incidente, A situação, no entanto, levantou preocupações sobre a segurança das embarcações que transitam em águas da região amazônica, especialmente aquelas que transportam cargas pesadas como madeira.