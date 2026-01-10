Capa Jornal Amazônia
Vídeo de naufrágio de embarcação carregada com madeira circula nas redes sociais

Ainda não há informações claras sobre o que pode ter causado o incidente

Homem fica em cima da embarcação até ela ficar submersa. (Reprodução)

Na manhã deste sábado, imagens começaram a circular nas redes sociais, do naufrágio de uma embarcação carregada com madeira. O vídeo mostra o exato momento em que o barco perde a estabilidade e afunda de forma rápida e inesperada. O perfil Castanhal Conectado, foi um dos que divulgou o caso.

As imagens mostram a embarcação inclinando cada vez mais até ser completamente submersa pela água, levando toda a carga de madeira que transportava. O que chama atenção nas gravações é a rapidez com que o naufrágio ocorre. Duas pessoas  que estavam na tripulação foram socorridas por uma outra embarcação que passava pela área no momento do naufrágio.

Ainda não há informações claras sobre o que pode ter causado o incidente, A situação, no entanto, levantou preocupações sobre a segurança das embarcações que transitam em águas da região amazônica, especialmente aquelas que transportam cargas pesadas como madeira. 

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Casos de pesca predatória crescem 50% no Pará

Esse crime acontece a partir da exploração de recursos aquáticos de forma insustentável, utilizando métodos ilegais. Em 2025, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) contabilizou, de janeiro a outubro, 15 ocorrências, enquanto em 2024 foram 10

10.01.26 18h00

PARÁ

Vídeo de naufrágio de embarcação carregada com madeira circula nas redes sociais

Ainda não há informações claras sobre o que pode ter causado o incidente

10.01.26 15h55

DEVOÇÃO

Festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se torna Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.298 foi sancionada na última segunda-feira (5) pelo governador Helder Barbalho

09.01.26 18h45

SAÚDE

Campanha de vacinação contra a gripe segue até fevereiro no Pará

A campanha começou no dia 3 de novembro de 2025 e a cobertura vacinal não avança

09.01.26 18h39

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

GRADUAÇÃO

Ufra oferta 2.620 vagas em 43 cursos de graduação para 2026 no Pará

As vagas serão distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu

07.01.26 9h14

DOENÇA DE CHAGAS

Homem morre após consumir açaí e caso de doença de Chagas é investigado em Ananindeua

Prefeitura confirmou óbito de um homem de 26 anos e interditou pontos de venda de açaí como medida preventiva

06.01.26 21h25

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

