Após conquistar medalha de bronze, atleta expõe traição ao vivo nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026

O atleta norueguês Sturla Lægreid surpreendeu os telespectadores que assistiam a sua entrevista à NRK após conquistar uma medalha de bronze nesta terça-feira (10), em Milão, na Itália, durante os Jogos Olímpicos de Inverno 2026. Enquanto falava da sensação de levar a medalha para Noruega, o esquiador revelou que traiu a namorada e estava arrependido, por isso estava pedindo perdão pelo que tinha acontecido.

Emocionado, o atleta disse que havia conhecido o “amor de sua vida” há seis meses, mas que há três meses acabou cometendo o erro da traição. Apesar do episódio ter acontecido no ano passado, Sturla explicou que contou para a namorada apenas uma semana antes de iniciar os Jogos Olímpicos deste ano e que a situação teria afetado a concentração para a preparação e treinamentos dele em Milão.

“Esta semana foi a pior da minha vida. Muitas pessoas provavelmente estão me olhando com desconfiança. Mas eu só tenho olhos para ela. Não sei o que espero conseguir dizendo isso, mas o mundo do esporte deu uma guinada inesperada ultimamente. Eu queria tanto ter compartilhado este momento com ela”, disse Sturla Lægreid à NRK, emissora da Noruega.

VEJA MAIS

"Me arrependo de todo o coração"

Após expor o caso de traição em rede mundial, o norueguês disse ainda que depois do episódio ele havia percebido que a namorada era realmente a mulher de sua vida e que não poderia esconder a verdade. “Não estou pronto para desistir. Espero que me expor assim mostre o quanto eu a amo. Estou assumindo as consequências do que fiz. Me arrependo de todo o coração”, pontuou entre lágrimas.

Ao final da entrevista, Sturla Lægreid revelou que espera que a namorada ainda o ame mesmo após ter realizado a exposição dela na TV. “Meu único caminho para alcançar meu objetivo é contar tudo e colocar tudo às claras e torcer para que ela ainda possa me amar. Fiz isso por ela, e agora faço pelo mundo todo. Não tenho nada a perder”, finalizou Lægreid.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)